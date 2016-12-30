İzdivaç Programında Şok Eden Gelişme!

İzdivaç programının fenomen gelini Hanife, damat adayı Birkan'la tartıştıktan sonra uzun süredir yayına çıkmıyor...

Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında daha önce başka bir gelin adayıyla yatak görüntüleri çıkan Birkan'la sert bir tartışmaya tutuşan Hanife, 4 gündür yayına çıkmıyor.

İzdivaç programının en çok konuşulan gelin adayı hiç kuşkusuz ki Hanife... Uzun süredir programda kendine eş arayan, fakat kendisine gelen talipleri tek tek reddeden Hanife'nin durumu amacından saparak bir magazin figürü haline geldi.



CANLI YAYINDA BİRBİRLERİNE GİRMİŞLERDİ

Programın geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümünde daha önce yatak görüntüleri çıkan damat adayı Birkan ve annesiyle sert bir tartışma yaşayan Hanife, o günden sonra ortalardan kayboldu.

"KENDİSİNE TALİP OLMAMI İSTEDİ"

Birkan canlı yayında Hanife ile ilgili "Kendisine talip olmamı istedi" şeklinde bir ifade kullanmıştı.

"ESMİRA HER GÜN SİZE GELİYOR"

Bu sözler karşısında bir hayli sinirlenen Hanife ise, "Esmira her gün size geliyor. Bunu çok iyi biliyorum" sözleyle karşılık vermişti.