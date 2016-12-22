İzlandalıları isyan ettiren hava durumu sunucusu!

İzlanda'nın doğu bölgelerinde yaşayan halk, RUV kanalının gece bültenindeki hava durumu sunucusuna yönelik tepkilerini, Facebook'ta grup kurarak gösterdi. Bir kullanıcının, "Görünüşe göre İzlanda'nın doğusu yarın gömlekli ve takım elbiseli" şeklindeki yorumu gülümsetti.

Doğu İzlandalılar, Facebook'ta kurdukları gruba, "Doğu İzlanda'nın önünde durmayı kes sevgili hava durumu sunucusu" adını verdi. CnnTürk'te yer alan habere göre, yaşadıkları bölgenin hava durumunu ve rüzgar şiddetini öğrenememekten yakınan halk işi espriye de vurdu. Bir kullanıcı, "Görünüşe göre İzlanda'nın doğusu yarın gömlekli ve takım elbiseli" şeklinde yorum yaparak haritada Doğu İzlanda'nın önünde duran sunucuya gönderme yaptı.

Tepkiler üzerine yayıncı kuruluş, sunucuyu ekranın diğer tarafına almaya karar verdi. Doğu İzlandalılar böylece bölgelerinde hava sıcaklığının -11 derece olduğunu öğrenebildi. Benzer bir olay 2005 yılında İngiltere'de de yaşanmış, "İskoçya ve kuzey bölgelerinin küçük görünmesi" nedeniyle gelen tepkiler üzerine BBC haritayı değiştirmişti.