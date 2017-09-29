İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencileri kiralık daire mi arıyorsunuz?

İzmir Ekonomi Üniversitesi'ni kazanan şanslı öğrencilerden biri iseniz ama İzmir hakkında bir bilginiz yoksa doğru yerdesiniz.

İzmir’de yaşama tüyolarının bulunduğu bu yazı, aynı zamanda İzmir kiralık daire arayışında olan öğrencilere rehber niteliği taşıyor.

Sıkı durun: Sorunsuz ulaşım sizi bekliyor bu şehirde!

İzmir, kalabalık bir nüfusa sahip, gezilecek yerlerinin sayfa sayfa anlatılabileceği, doğal güzelliklere sahip bir kent. Hareketli bir sosyal yaşam arzulayanlara tüm olanaklarını sonuna kadar sunan İzmir, sorunsuz trafiğiyle de dikkat çekiyor. İzmir’de metro-otobüs hatları ve trafiksiz yolları ile ulaşım sorunu neredeyse hiç yaşanmıyor. Şehir merkezine uzaklığı ne olursa olsun birçok ilçesinden merkeze, merkezinden ilçelerine ulaşım imkanı oldukça kolay. Yaz ayları “yoğun” derecede sıcak geçse de İzmir’in yakın plajları sizi serinletmeye yeter.

İzmir kiralık daire açısından nasıl bir profil çiziyor?

Zingat.com bölge raporu verilerine göre İzmir kiralık daire fiyatları 793 TL ile 1321 TL aralığında değişiyor. 100 metrekarelik kiralık daire fiyatlarının genel ortalaması ise 1.057 TL civarında. İzmir Ekonomi Üniversitesi yakını kiralık daire arayışı içerisindeyseniz, üniversitenin de sınırları içerisinde bulunduğu Balçova; tam size göre. Zingat.com Bölge Raporu verilerine göre Balçova kiralık daire fiyatları 921 TL ile 1535 TL aralığında değişiyor. Bu ilçede ev tutmak için, her ay ortalama 1.228 TL’yi bütçenizden ayırmanız gerekiyor.



Merkeze yaklaşık 11 kilometre uzakta bulunan Balçova’dan şehir merkezine ulaşmak yalnızca 19 dakika sürüyor. Ulaşım konusunda pek çok seçenek sunan Balçova, Türkiye'de jeotermal enerjiyle ısınan ilçelerinden biri. İzmir Ekonomi Üniversitesi dışında, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne ve Tıp Fakültesi dersliklerine de ev sahipliği yapan Balçova’nın, bu nedenlerden dolayı öğrenci potansiyeli de bir hayli yüksek. Bu durum da elbette Balçova’nın sosyal hayatının hareketlenmesine yol açıyor.

Kiralık daire açısından ekonomik İzmir ilçeleri…

Eğer Balçova ilçesi bütçenize uygun değil ise ulaşım konusunda sıkıntı çekmeyeceğiniz ve bütçe açısından daha uygun olan bir ilçeyi, Buca’yı size önerebiliriz. Sakin ve güzel olan bu ilçenin sınırları içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi’nin çeşitli fakülteleri yer alıyor. Dolayısıyla öğrenci potansiyeli açısından Balçova’yı aratmıyor. Zingat.com Bölge Raporu verilerine göre bu çevrede kiralık daire tutmak için en az 770 TL, en fazla 1283 TL aralığında bir miktarı her ay bütçenizden ayırmanız gerekiyor. 100 metrekarelik evler için geçerli olan bu fiyatlar; evin yaşına, konumuna göre değişiklik gösterebiliyor. Buca kiralık daire fiyatlarının genel ortalaması ise 1.026 TL civarında.



Buca ile Balçova arasındaki mesafe 21 kilometre olsa da; bu mesafe gözünüzü korkutmasın. Yalnızca 25 dakikada ulaşabilirsiniz Balçova’ya. İzmir merkeze ise 13 dakikalık bir mesafesi bulunuyor Buca’nın. Metro ve sık otobüs hatlarıyla gayet iyi bir ulaşım ağına sahip İzmir’den aslında hemen her ilçeye ve semte ulaşım oldukça kolay. Bu da öğrenciler açısından avantaj sağlıyor.