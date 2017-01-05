İzmir Valisi'nden flaş açıklamalar

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, "Elde olan veriler PKK'nın yaptığını gösteriyor" dedi

Ayyıldız, Bayraklı'daki Adliye binası önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, adliye önünde görevli polis memurlarının bir aracı kontrol noktasında durdurmak istemesi üzerine çatışma çıktığını söyledi.

Çatışmaya giren teröristlerin kaçarken bombayı patlattığını anlatan Vali Ayyıldız, "Maalesef çıkan çatışma sonucunda bir polis memuru ve bir adliye memuru şehit oldu. Yaralı vatandaşlarımız var 5 tane, durumu ciddi olanlar var ama genelde tedavi görüyorlar. Şehitlerimize gani gani rahmet diliyoruz, hastalarımıza ve tedavi göreceklere de şifa diliyoruz. Emniyet güçlerimizin dikkati ve çabası sonucu çok az bir zaiyatla, maalesef içlerinde şehit olan kardeşlerimizin de çaba ve gayretleriyle, çok fazla zaiyat olmadan ama içimizi yakan şekilde atlattık. Hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.

"Bu teröristler ölü ele geçirilmiştir" diyen Vali Ayyıldız, "Yanlarında 2 Kalaşnikof tüfek, RPG-7 ve ona ait 8 fişek ile el bombaları tahmin ediyorum, 8 tane de onlardan var. Bu şekilde ele geçirilmiş. Bu hadisenin içimizi acıtmakla beraber bu şekilde atlatılması, alınan tedbirlerin, cefakar, fedakar ve şehit olmayı göze alarak görev yapan emniyet güçlerimiz çabaları sayesinde olmuştur." ifadelerini kullandı.

"KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI"

Terörün zararını en aza indirmek için topyekün seferberlikle hareket edilmesi gerektiğine dikkati çeken Ayyıldız, "Biraz önce bir araç daha tespit edildi o da kontrollü bir şekilde patlatıldı. Teröristlere ait olduğu tahmin ediliyor. Riske girmeden arkadaşlar patlatarak ihtimal dahi de olsa bertaraf ettiler." bilgisini verdi.

"PKK'YI İŞARET EDİYOR"

Her türlü terör saldırısına karşı emniyet güçlerinin hazırlıklı olduğunu dile getiren Ayyıldız, "Ele geçirilenler kim olabilir diye değerlendiğimizde, şu ana kadar ele geçirilen bilgiler PKK olarak değerlendirilmekte. Eylemi yapanların amacı doğrultusunda ve kimlik tespiti doğrultusunda böyle bir değerlendirme yapıldı." diye konuştu.

"ŞEHİT OLAN POLİSİN DİKKATİ SAYESİNDE"

Yaralı sayısının 6-7 civarında olduğunu söyleyen Ayyıldız, bölgede her türlü güvenlik tedbirinin alındığını, bir polis memurunun dikkati sayesinde büyük bir olayın önlendiğini, bu polis memurunun da şehit olduğunu aktardı.

Ayyıldız, olayla bağlantılı 3'üncü kişinin olup olmadığı konusunda da incelemelerin sürdüğünü sözlerine ekledi.

BAŞSAVCI DOĞRU ŞEHİT İSİMLERİNİ AÇIKLADI

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru ise polislerin müdahalesinin daha büyük bir olayı önlediğini vurguladı.

Terör saldırısıyla ilgili başlatılan soruşturmada, bir başsavcı vekili ile 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini dile getiren Doğru, saldırıda şehit olan adliye mensubunun mübaşir değil katip olarak görev yapan Musa Can olduğunu, şehit polis memuru Fethi Sekin'in de 8-10 yıldır adliye önünde trafiği tanzim ettiğini ve adliye çalışanları tarafından çok sevildiğini söyledi.

Başsavcı Doğru, saldırıyı gerçekleştiren terör örgütüne ilişkin soruları, "Şu anda onun için erken." diye yanıtladı.

