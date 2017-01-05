HABER KIBRIS

İzmir'deki patlamadan ilk görüntüler

05/01/2017

İzmir'deki patlamadan ilk görüntüler
ads

 



TAGS: izmir, patlama, adliye
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems