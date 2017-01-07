İzmir'deki terör saldırısında 5 adliye çalışanı da gözaltında

İzmir'de polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu adliyeye yönelik terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 18 kişi arasında 5 adliye çalışanının da olduğu öğrenildi.

İzmir'de öldürülen 2 PKK'lı teröristin düzenlediği, polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu terör saldırısından sonra gözaltına alınan 18 kişi arasında, 5 adliye çalışanının da bulunduğu ortaya çıktı.

Bayraklı'daki İzmir Adliyesi'ne yönelik olarak geçen perşembe günü bombalı araçla düzenlenen terör saldırısının ardından çıkan çatışmada polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can şehit oldu. Polis memuru Sekin'in kahramanca çabası ve diğer güvenlik birimlerinin de müdahalesiyle 2 terörist, hain planlarını gerçekleştiremeden ölü ele geçirildi.

Bu saldırıya yönelik yapılan soruşturma kapsamında 18 kişi gözaltına alındı. Bu arada saldırı akşamında da adliyenin çeşitli birimlerinde görev yapan Büro Emekçileri Sendikası İzmir Şubesi üyesi 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanların sendikanın işyeri temsilcisi B.O. ile N.S., T.Ç., E.D. ve N.A. olduğu belirtildi.

SENDİKADAN AÇIKLAMA

Büro Emekçileri Sendikası İzmir Şubesi'nde gözaltına alınmalarla ilgili açıklama yapıldı. Arkadaşlarının saldırıyla mı yoksa başka bir suçtan mı gözaltına alınıp Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğünü bilmediklerini söyleyen Şube Başkanı Musa Sever, "Sendika olarak her türlü şiddet eylemini reddediyoruz. Saldırıyı lanetliyoruz. Üye ve çalışanlarımız gözaltına alındı. Neden alındıkları konusunda herhangi bir bilgiye ulaşalamadı. Avukat ve aileleriyle görüşmelerine izin verilmemektedir. Bu yolla arkadaşlarımız adeta saldırının sorumlularıymış gibi bir algı yaratılmaktadır. Biz üye ve temsilcilerimizin yaşanan saldırıyla hiçbir ilişkisinin olmadığına, suçsuz olduklarına inanıyoruz" dedi.

SURİYE'DEN GELMİŞLER

İzmir Adliyesi'ne bombalı araçla saldırı düzenleyen PKK'lı teröristlerin Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi nüfusuna kayıtlı oldukları, Suriye'den Mardin'e oradan da geçen 28 Aralık'ta İzmir'e geldikleri anlaşıldı. Teröristlerin, Bornova'daki Kızılay Mahallesi'nde, Hürriyet Caddesi'nde bir dairede kaldıkları, evin sahibi A.K.'nin onlar için iki otomobil satın aldığı belirlendi. İzmir adliyesi önündeki bombalı saldırıda kullanılan Renault Broadway marka 09 HL 613 plakalı aracın 11 bin TL, eylemin ardından kaçmak için kullanılmak üzere aynı bölgeye getirilen, aynı marka 45 LV 414 plakalı otomobilin ise 12 bin liraya satın alındığı saptandı. A.K.'nin kendi üzerine satın aldığı iki otomobili teröristlere teslim ettiği belirlendi.

SAHTE KİMLİK ÇIKTI

Eylem sırasında İzmir Adliyesi'nin içine girmeye çalıştıkları değerlendirilen teröristlerden birinin üzerinden 'Ali Altun' adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. Kahramanmaraş Elbistan nüfusuna kayıtlı teröristin Dicle Üniversitesi öğrencisi olduğu, iki yıl önce bölücü terör örgütü PKK'ya katıldığı öğrenildi. Diğer teröristin kimliğinin de belirlendiği ancak kesinleştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.

EV SAHİBİ KAÇTI

Teröristlere otomobil satın alıp verdiği belirlenen ve inşaat firmalarında çalışan A.K.'ya ait evde yapılan aramada bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildiği öğrenildi. A.K.'nın geçen 1 Ocak'ta Hakkari Esendere Sınır Kapısı'ndan Irak'a geçtiği tespit edildi