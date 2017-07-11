James Rodriguez Bayern Münih'te

Alman devi Bayern Münih, Real Madrid'in yıldızını kiraladı.

Bayern Münih, Real Madrid'den James Rodriguez'i 2 yıllığına kiraladığını duyurdu.

Bayern Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenige, Rodriguez'i kadrolarına kattıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.



Rummenige, transfer talebinin Rodriguez ile Real'de de birlikte çalışan teknik direktör Carlo Ancelotti'den geldiğini dile getirdi.

Rodriguez, geçen yıl Real Madrid formasıyla çıktığı 33 karşılaşmada 11 gol, 13 asistlik performans sergilemişti.

Yıldız futbolcu 2014 yazında 75 milyon euro bonservis bedeliyle Monaco'dan transfer olmuştu.

Renata Sanchez ve Douglas Costa ile yollarını ayırmaya hazırlanan Bayern Münih, daha önce de Lyon'dan Tolisso'yu transfer etmişti.