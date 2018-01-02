Japonya'da Bir Hastane, Gece Vardiyasında Robotları Kullanacak!

Robotların iyiden iyiye hayatımıza girmeye başladığı şu günlerde, Japonya'nın Nagoya kentindeki hastane, gece vardiyasında robotları çalıştırmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz aylarda, basınla bilgileri paylaşılan fakat o dönemlerde fikir aşamasında olan proje sonunda hayata geçiyor. Yapılan çalışmaların nihayete ermesiyle, Nagoya Üniversite Hastanesi'nde 4 robot gece vardiyasında çalışmaya başlayacak. Toyota firmasnın hastane için özel olarak tasarladığı robotlar Şubat ayında iş başı yapacak.

Robotların hastane içerisindeki işlevi hastalara gecelik ilaçlarını dağıtmak, hemşirelere malzemelerin taşınmasında ve ulaştırılmasında yardım etmek olacak. Hastanedeki farklı birimler ve katlar arasında da hareket edebilen robotların, ilk etapta akşam 5 ile sabah 8 saatleri arasında hizmet vermeleri planlanıyor.

Robotların her biri tam 90 litre kapasiteli bir ecza dolabına sahip. Eğer insanlarla karşılaşırlarsa, nazikçe; "Geçebilir miyim?" veya "Müsadenizle..." gibi sözlerle izin isteyecekler. Robotların hastanedeki iş yükünü büyük oranda azaltması ve yaşanan sorunları gidermesi bekleniyor. Hastane içerisinde, tam bir sene boyunca deneme süreci devam edecek ve eğer ki projeden verim alınırsa, Toyota ile daha uzun süreli bir anlaşma imzalanacak.