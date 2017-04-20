Japonya'da fazla mesaiye 100 saat sınırı

Japonya'da fazla mesaiye kaldığı için depresyona girerek intihar edenlerin sayısındaki artış nedeniyle, aylık fazla mesai saatlerine 100 saat sınırı getirilmesi planlanıyor. Ancak sivil toplum ve sendikalar düzenlemeyi yetersiz buluyor.

Japonya'da uzun süre mesaiye kaldığı için depresyona girerek intihar eden Matsuri Takahaşi'nin ölümünün tepkilere yol açması nedeniyle, aylık fazla mesaiye 100 saat sınırı getirilmesi planlanıyor. Ancak sivil toplum ve sendikalar düzenlemeyi yetersiz buluyor.

Geleneksel olarak şirketlerin çalışanlarından çok fazla özveri beklediği Japonya'da hükümet, bir sağlık sorunu olarak gördüğü aşırı mesaiye karşı üst sınır belirlemeye karar verdi. Ancak limitin aşağı çekilmesini isteyen muhalefet ve Emekçi Avukatlar Derneği gibi sivil toplum kuruluşları teklifi yetersiz buluyor.

Dernek başkanı İçiro Natsume, "Aylık 100 saatin altında fazla mesai yapanlarda dahi kalp krizi ve depresyona bağlı ölümler giderek artıyor. Bu düzenleme yetersiz" ifadelerini kullandı. İçiro, ayda en fazla 45 saat fazla mesai düzenlemesi hedeflediklerini söyledi.

Yılda 4 bin saat fazla mesai yapan, tüm hafta sonları çalışıp yılda iki gün izin yapmak zorunda kaldığı için kocasını kaybeden Emiko Teranişi ise teklife öfkeli. Emiko, "Bu çok acımasızca bir karar. Hükümetin bu soruna nihayet çözüm bulacağını sanıyorduk" diye konuştu.

2016'da intihar eden Dentsu çalışanı Matsuri'nin ölümüyle başlayan tartışmalar sonrası şirketin yöneticisi istifa etmiş, başta Başbakan Shinzo Abe olmak üzere birçok siyasetçi olayın basında geniş yer bulmasının ardından çalışma kanununda düzenleme yapılacağını ifade etmişti.

Japonca'da 'fazla mesai kaynaklı ölüm' anlamına gelen karoçi sözcüğü, Japon toplumundaki aile şirketi kültürünün istenmeyen bir sonucu olarak görülüyor. Mesai saatlerinde masa başında uyuyakalan şirket çalışanlarının patronun saygısını kazandığı Japon toplumunda, çalışkanlık en büyük erdemlerden biri olarak görülüyor.

Ekim ayında hükümetin yürüttüğü bir araştırmaya göre her 5 şirket çalışanından biri karoçi riski altında.

Kayak: AFP