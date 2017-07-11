Jay Z ve Beyonce’nin kızından rap performansı

Babasının izinden giden Blue Ivy, Jay Z’nin ‘4:44’ albümünde bir rap şarkısı seslendirdi. Şarkının adı ise “Blue’s Freestyle/We Family” olarak açıklandı.

NTV'nin haberine göre, 40 saniye uzunluğunda olan şarkıda, beş yaşındaki Ivy’nin her sözünü anlamak mümkün olmasa da şarkının doruk noktasında sevinçle dört kez tekrar ettiği ettiği “boomshakalaka” kelimesi açıkça duyuluyor.

Jay Z’nin ‘4:44’ albümü daha önce Beyonce’yi aldattığını itiraf ettiği ve özür dilediği şarkılarla ve annesinin eşcinsel olduğunu açıklamasıyla gündeme gelmişti.