Jennifer Lawrence'dan olay itiraf

Son yıllarda oynadığı fillerle dünya gençlerinin sevgilisi haline gelen 27 yaşındaki ABD'li güzel oyuncu Jennifer Lawrence'ten yok artık dedirten bir ilişki itirafı geldi. İşte dünya magazin gündeminde bomba etkisi yaratan o açıklamalar ve olayın perde arkası: Jennifer Lawrence geçtiğimiz hafta düzenlenen Oscar Ödülleri'ne yaptığı hareketlerle damga vurmuştu. Jennifer Lawrence, alkolü fazla kaçırınca koltukların üzerinden atlayarak yerine geçmeye çalışmıştı. Lawrence, son olarak verdiği bir röportajda herkesi şaşırtan bir itirafta bulundu.

“BENİ SEKS DÜŞKÜNÜ SANIYORLAR”

Jennifer Lawrence, “Cinsellik hakkında sık sık konuştuğum için herkes beni seks düşkünü sanıyorlar ama aslında öyle bir şey yok. Mikroplardan korktuğum için insanlarla temas etmekten hiç hoşlanmam. Erkek arkadaşlarımın da sevişmeden önce mutlaka test yaptırmasını isterim. Açıkçası seks yapmaktan korkuyorum” dedi.

UZUN ZAMANDIR CİNSEL BİRLİKTELİK YAŞAMIYORUM

İngiltere’nin The Sun gazetesine röportaj veren Jennifer Lawrence, şu anda bir ilişkisi olmadığını da açıkladı: “Bir süredir sevgilim yok. Haliyle seks yapmayalı uzun zaman geçti desem yalan olmaz” diyerek cinsel hayatında pek de heyecanlı günler geçirmediğinin altını çizdi.