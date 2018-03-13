Jet kazasının ardından Çanakkaleli ailenin büyük acısı

Hayatını kaybedenlerden Burcu Gündoğar Urfalı'nın Çanakkale'de yaşayan ailesinin evinde yas var. Öte yandan dün akşam saatlerinde uçakta hayatını kaybedenlerden 10'unun birinci derecede yakınının İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gelerek DNA örneği verdiği belirtildi.

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri’nden Türkiye’ye gelirken İran’da düşen jette hayatını kaybedenlerden Burcu Gündoğar Urfalı'nın acı haberini alan Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşayan anneannesi Bilge Sadiki (75) gözyaşlarına boğuldu.

Başaran Holding'e ait TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, içinde iş insanı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran, 7 kız arkadaşı, 2 pilot ve 1 hostes ile geçen pazar akşamı İran'da düşmüş ve toplam 11 kişi hayatını kaybetmişti. Düşen uçakta hayatını kaybeden Burcu Gündoğar Urfalı'nın anneannesinin, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşadığı öğrenildi. Bayramiç'te oturan anneanne Bilge Sadiki, torununun acı haberiyle yıkıldı. Bilge Sadiki ve erkek kardeşi Bekir Bider, cenaze törenine katılmak üzere İstanbul'a gitti. Bekir Bider, "Uçak kazasında ölen Burcu, ablamın torunuydu. Ölümü ailemizi yasa boğdu" dedi.

Bayramiç'teki Bider Pasajı'nın da sahiplerinden olan anneanne Bilge Sadiki'nin, ilçenin kurucusu olarak bilinen Hadımoğlu Ailesi’nin mensubu olduğu öğrenildi. (Fatih DALDAL/Çanakkale - DHA)

AİLELER DNA ÖRNEĞİ VERDİ

Korkunç kazada hayatını kaybeden 11 kişinin cenazesi dün İran Adli Tıp Kurumu'na teslim edildi. İHA'nın haberine göre cenaze yakınlarının İstanbul'da da Adli Tıp Kurumuna giderek kimlik tespiti için DNA örneği vermeleri istendi. Bunun üzerine dün akşam saatlerinde uçakta hayatını kaybedenlerden 10'unun birinci derecede yakını, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gelerek DNA örneği verdiği öğrenildi. DNA örneklerinden elde edilecek sonuçların İranlı yetkili makamlara gönderileceği ve İran Adli Tıp Kurumu'nda bulunan cesetlerden alınan DNA profili ile karşılaştırılacağı belirtildi. Cenazelerin kimlik tespitinin ardından İstanbul'a gönderilerek Adli Tıp Kurumu'na getirilmesi ve yeniden otopsi yapılması bekleniyor.

'MİNA GELECEK'

Mina Başaran (28), 6 yıldır iş insanı Murat Gezer ile birlikteydi. Geçen 20 Ekim’de Soho House’da nişanlanan çiftin düğünü 14 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda yapılacaktı. Posta'nın haberine göre Mina’nın Dubai’den uçağa binmeden 16.30’da Murat Gezer'i arayıp “Aşkım 5 saat sonra yanındayım” dediği öğrenildi. Murat Gezer de sevgilisine sürpriz yapmak için karşılamaya Atatürk Havalimanı’na gidecekti. Acı haberi aldığından beri Mina’nın ailesinin evinde olan Murat Gezer sakinleştirici ilaçlarla ayakta duruyor. Murat Gezer’in sürekli “İnanmıyorum. Mina gelecek” diye ağladığı öğrenildi.



Anne Beril Başaran

ANNE İRAN'A GİTTİ

Sabah yazarı Bülent Cankurt'un yazısına göre ise anne Beril Başaran kızının cenazesini almak için İran'a gitti. Yazı şöyle: Önümüzdeki ay kızlarının mürüvvetini görmeye hazırlanırken, İran'dan gelen feci kaza haberi ile sarsılan Hüseyin-Beril Başaran çiftinin Kemer Country'deki evlerinin kapısı dün hiç kapanmamış. Mina'nın yedi arkadaşının ailesi de, taziyeleri Başaran çiftinin Kemer Country'deki evinde kabul etmiş. Orada oturan bir arkadaşım, yüzlerce kişinin eve girip çıktığını söyledi. Kendi şirketlerine ait uçakla gittikleri için Mina'nın arkadaşlarının da sorumluluğunu üstlenen Hüseyin Başaran, "Bu uçaktan dünyada yüzlercesi var. Niye bizimki, niye bizimki?" diye sürekli tekrarlıyormuş. Anne Beril Başaran, sabah ilk tarifeli uçakla İran'a gitmiş. Beril Hanım eşine; "Kızım beni çağırdı. Onu oradan alıp ben kendim getireceğim. Sen burada kal" demiş. Fakat Beril Hanım'ın kızını alamadan geri döndüğünü öğrendim. Beril Hanım'a yasal işlemler ve prosedürlerin birkaç gün sürebileceği ve ondan sonra kızının cenazesini alabileceği söylenince, sabah gittiği İran'dan akşam uçağıyla geri dönmek zorunda kalmış.