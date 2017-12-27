Jet sosyete dizisi ne zaman başlıyor hangi kanalda yayınlanacak? 

Ünlü oyuncu ve senarist Gülse Birsel, 3 yıllık aranın ardından yeniden ekranlara sitcom dizisiyle dönüyor. Birsel'in yeni dizisi "Jet Sosyete"nin yayın tarihi ve kanalıyla ilgili ayrıntılar belli oldu.

İlk sinema filmi "Aile Arasında" ile beyaz perdeye de adım atan Gülse Birsel, kendisini zirveye taşıyan alanla yeniden ekranlara çıkacak. Birsel, 3 yıl aradan sonra ekrana dönüyor. Yapımcılığını BKM Film'in üstleneceği, yönetmenliğini Hakan Algül'ün yapacağı, senaryosunu Gülse Birsel'in kaleme alacağı, Jet Sosyete dizisinin cast ve senaryo çalışmaları devam ederken dizinin yayınlanacağı kanal da kesinlik kazandı.

Yıldız oyuncu kadrosu ile ekranlarda komedi fırtınası estirecek ‘Jet Sosyete’ Star TV’de ekranlara gelecek.

KADROSUNDA KİMLER VAR?

Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Emre Taştekin ve Ecem Uzun’un oyuncu kadrosunda yer aldığı Jet Sosyete, orta halli bir ailenin jet hızıyla sosyeteye giriş hikayesini konu alıyor. Heyecanla beklenen Jet Sosyete'nin Ocak ayında sete çıkması planlanıyor.