Jordan attı Mapfree baktı: 66-90

MGA’LI JORDAN’DAN 48 SAYI Mapfree karşısında Mağusa Gelişim Akademisi’nin 90-66 galip geldiği maçta ABD’li Jordan Bedford ilk yarıyı 38 sayı ve maçı da 48 sayıyla bitirerek maça damga vuran isim oldu

Gecenin bir başka Büyük Erkekler Ligi karşılaşmasında ise Mağusa Gelişim Akademisi deplasmanda Mapfree’yi 24 sayı farkla 90-66 yendi.

Maçın ilk periyotu denk güçlerin mücadelesi şeklinde geçerken bu bölümü MGA 25-22 önde bitirdi.

Oyunun ikinci periyotunda özellikle Jordan’ın etkili oyunu ve basketleri ile farkı açan MGA devreyi 60-34 önde bitirirken, Jordan bu yarıda 38 sayı attı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstün oyununu devam ettiren ve farkın kapanmasına izin vermeyen Mağusa Gelişim Akademisi maçı 24 sayı farkla 90-66 kazandı. Maçta 48 sayı atan MGA’nın ABD’li oyuncusu Jordan geceye damga vuran isim oldu.