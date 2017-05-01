Juventus ailesinin yeni üyesi; Selin
01/05/2017
İtalyan devi Juventus’un başkanı Andrea Agnelli, mutluluk sarhoşu. Başkanın Türk sevgilisi Deniz Akalın, bir kız bebek doğurdu
EŞİNDEN AYRILDI
İtalya bu haberi konuşuyor! Juventus kulübünün başkanı Andrea Agnelli, 10 yıllık İngiliz eşi Emma Winter'ı Türk kızı Deniz Akalın'a aşık olunca terk etmiş, olay günlerce manşetleri süslemişti.
ÇİFT İSİM: LIVIA SELİN
Andrea Agnelli'nin yaklaşık 1.5 yıldır birlikte olduğu Türk sevgilisi Deniz Akalın, geçtiğimiz günlerde İtalya'da doğum yaptı. Çift, yeni doğan kızlarına çift isim verdi. Bebeğin adı Livia Selin oldu.
Deniz Akalın'ın ilk evliliğinden olan kızı Mila Calvo isimin bir kızı daha var.
Andrea Agnelli'nin eski eşinden iki, Deniz Akalın'ın ise eski kocasından bir çocuğu var.