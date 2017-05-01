Juventus ailesinin yeni üyesi; Selin

İtalyan devi Juventus’un başkanı Andrea Agnelli, mutluluk sarhoşu. Başkanın Türk sevgilisi Deniz Akalın, bir kız bebek doğurdu

EŞİNDEN AYRILDI

İtalya bu haberi konuşuyor! Juventus kulübünün başkanı Andrea Agnelli, 10 yıllık İngiliz eşi Emma Winter'ı Türk kızı Deniz Akalın'a aşık olunca terk etmiş, olay günlerce manşetleri süslemişti.



ÇİFT İSİM: LIVIA SELİN

Andrea Agnelli'nin yaklaşık 1.5 yıldır birlikte olduğu Türk sevgilisi Deniz Akalın, geçtiğimiz günlerde İtalya'da doğum yaptı. Çift, yeni doğan kızlarına çift isim verdi. Bebeğin adı Livia Selin oldu.



Deniz Akalın'ın ilk evliliğinden olan kızı Mila Calvo isimin bir kızı daha var.



Andrea Agnelli'nin eski eşinden iki, Deniz Akalın'ın ise eski kocasından bir çocuğu var.