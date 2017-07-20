Juventus’tan Emre Can için teklif hazırlığı

İtalya Serie A devi Juventus’un, Liverpool’da forma giyen Emre Can için transfer teklifi yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

Juventus, Emre Can’ın gelecek sezon Bosman Kuralları’na göre serbest kalacak olması nedeniyle Liverpool’un yıldız futbolcuyu ucuza satma ihtimalini değerlendirmek istiyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, siyah beyazlılar 23 yaşındaki savunma oyuncusu için 22 milyon pound civarında bir teklif yapmayı planlıyor.

Türk asıllı Alman futbolcu 2014 yılında Bayer Leverkusen’den Liverpool’a 12 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.