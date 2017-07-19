HABER KIBRIS

Kabine dışı kalan Türkeş'ten ilk mesaj

19/07/2017

Kabine dışı kalan Türkeş'ten ilk mesaj
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AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, “Yeni Bakanlar Kurulu, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Görev alan tüm arkadaşlarımıza muvaffakiyetler diliyorum” dedi.

Kabine revizyonunun açıklanmasının ardından kabine dışında kalan AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, sosyal medya hesabı twitter üzerinden konuya ilişkin açıklamada bulundu. Türkeş paylaşımında, “Yeni Bakanlar Kurulu, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Görev alan tüm arkadaşlarımıza muvaffakiyetler diliyorum” mesajını verdi.



TAGS: Tuğrul Türkeş, kabine, Bakanlar Kurulu
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