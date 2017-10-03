Kabuğuyla yerseniz kanserden koruyor!

Uzman Diyetisyenler, meyve ve sebzeleri kabukları ile birlikte tüketmenin daha fazla vitamin alınmasını sağladığını belirterek, “Enerji düzeylerini arttırır ve kanserle mücadelede etkilidir.” Diye açıklamada bulundular. İşte uzmanların kanserle adeta savaşma özelliği gösteren ve kabuklarıyla tüketilmesi gereken o besinler…

Kivi

Kivinin saçlı yüzeyi antioksidanlardan zengindir, anti kanser, anti-inflamatuar (iltihap karşıtı) ve anti alerjik özelliktedir. Kabuğu kendisinden 3 kat daha fazla antioksidan içerir.

Staphylococcus ve E-coli gibi gıda zehirlenmelerine yol açan bakterilerle savaşır. Normal yeşil renkli kivi ekşi geliyorsa aynı sağlık faydaları olan altın kivi tercih edilebilir. Suyunu içiyorsanız blenderdan kabukları da geçirin.

Ananas

Ananasın dışındaki dikenli yüzey değil ama sert çekirdekli kısmı kullanılabilir. Lif ve C vitamini içeriğinin yanı sıra esas faydası bromelain adlı enzimden gelmektedir. Bu enzim besinleri ve ölü dokuları sindirim sisteminde hızlıca parçalar ve böylece mideyi korur.

Ananasın çekirdek kısmı meyvesinden iki kat daha fazla bromelain içerir. Bastırın ve çekirdeği ezin, suyunu içeceklere ekleyin. Çiğnemesi zor olabilir ancak kalan çekirdek kısmı ekstra lif için çorbalara, güveçlere eklenebilir.

Muz

Yapılan bir araştırmada muz kabuğu ekstresinin ruh halini dengeleyen bir kimyasal olan serotoninden zengin olduğu için depresyonu azaltabildiği sonucuna varılmıştır. Muz kabuğu lutein antioksidanını da içerdiğinden göz hücrelerini ultraviyole ışığın zararlı etkilerine karşı korur.

Bu ışığa fazla maruziyet katarakt oluşum riskini arttırır. Araştırma ekibi muz kabuğunu 10 dk kadar kaynatıp, soğutulmuş suyunu içmeyi önermektedir ya da meyve sıkacağından geçirilip suyu içilebilir.

Sarımsak

Yapılan bir çalışmaya göre sarımsağın kabuğu 6 farklı antioksidan bileşik içerir. Sarımsağın dış yüzeyini atmak yaşlanma süreciyle mücadele eden ve kalbi koruyan fenilpropanoid antioksidanların atıldığı anlamına gelmektedir.



Yarım veya bütün bir sarımsağa zeytinyağ gezdirip fırında pişirilen yemeklere veya pişmiş sebzelere vb. eklenebilir.

Mandalina

Mandalina ve portakalın içerisindeki beyaz zar, yüksek pektin içeriğine sahiptir. Pektin diyet lifinin bileşenidir, kolesterolü düşürmeye yardımcıdır ve bağırsaklarda dost bakterilerin kolonize olmasını sağlar.

Meyve sıkacağına kabukları ile birlikte atılabilir ya da narenciye kabukları damak tadınıza göre yemeklere ya da keklere vs. konabilir.

Bal kabağı

Tüm kabaklar çinkodan zengindir, sağlıklı deri ve tırnaklar için gereklidir. Kalp hastalığı ve kansere karşı koruyucu bir antioksidan olan betakaroteni içerirler.

Kabağın dış kabuğunu yemek tabiki oldukça zordur, çekirdeğe ulaşmak için kabuğa yakın bir şekilde onu kazıdıkça daha fazla besin öğesi içeren o turuncu kısma ulaşılacaktır.