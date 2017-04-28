Kaçırılan kızın babası KKTC'de mi?

Rum kesiminde dün 4 yaşındaki bir çocuğunun Norveç asıllı babası tarafından kaçırılması, bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

Politis gazetesi manşetten verdiği haberinde, dün Dasupoli’de maskeli iki kişi tarafından kaçırılan 4 yaşındaki Marie-Eleni Grimsrud’un, babasının elinde tutsak olduğunu yazdı.

Rum polisinin, çocuğun babası olan Norveç asıllı Torkel Grimsrud için tutuklama emri çıkardığını yazan gazete, çocuğun babasının, avukatı aracılığıyla kaçırma olayını organize ettiğini kabul ettiğini ve çocuğun da kendisiyle birlikte olduğunu bildirdiğini aktardı.

Rum polisinin topladığı bütün bilgilerin, çocuğun ve babasının KKTC’de oldukları sonucuna işaret etmekte olduğunu iddia eden gazete, çocuğun babasının 2015 yılında Norveç’te, 2016 yılında da Güney Kıbrıs’ta da olmak üzere, geçmişte de iki kez çocuğu kaçırmaya çalıştığını kaydetti.

Çocuğun dün kaçırılmasının, babanın amacından vazgeçmediğini gösterdiğini yazan gazete, kimsenin, babanın aranan bir şahıs olarak durumu hangi şekilde idare etmeyi düşündüğünü ise bilmediğini ekledi.

İç sayfadan d geniş yer verdiği haberinde, çocuğun babasının 18 Nisan’dan bu yana KKTC’de bulunduğunu ve kaçırma olayı ile kaçışlarını organize ettiğini ileri süren gazete, trafik kameralarında, (kaçırılma olayının gerçekleştirildiği düşünülen) ve Kıbrıs Türk plakası taşıdığı iddia edilen Range Rover marka siyah cipin, dün sabah KKTC’ye geçtiğinin tespit edildiğini öne sürdü. Gazete, ancak bunun çocuğu kaçıranların arabası olduğunu teyit edilmediğini ekledi.

Çocuğun dün sabah annesi tarafından kreşe bırakıldığı sırada, siyah kıyafetler giyen maskeli iki şahıs tarafından annesinin ellerinden alındığını ve Range Rover marka siyah bir cipe bindirilerek kaçırıldığını yazan gazete, şok geçiren annenin derhal polise haber verdiğini ve kaçırma olayının arkasında, ayrı yaşadığı eşinin olduğunu bildiğini aktardı.

Kızın annesinin dün sabah KKTC’ye geçerek KKTC polisine bilgi verdiğini yazan gazete, yapılan kontrollerde, babanın 18 Nisan’da İstanbul’dan KKTC’ye geldiğinin ortaya çıktığını kaydetti.

KKTC’ye ulaşmasıyla birlikte, babanın Lefkoşa’nın Kuzey kesiminde kalacağı bir adres verdiğini ancak evde yapılan araştırmada herhangi bir şey tespit edilemediğini ifade eden gazete, çocuğu kaçıran iki kişinin, çocukla birlikte büyük ihtimalle KKTC’ye geçtiklerini ileri sürdü.

“Elde ettiği bilgilere” dayanarak, çocuğun babasının sürat teknesi kullanma ruhsatı bulunduğunu ve bu durumun, adamın KKTC’den deniz yoluyla kaçtığına dair şüpheler doğurduğunu iddia eden gazete, bahse konu şahsın, ülkeden ülkeye geçebilmek için sahte pasaport almasının imkânsız olmadığının düşünüldüğünü de belirtti.

KKTC polisinin yaptığı araştırmaların, çocuğu kaçıran iki kişiyle de alakalı olduğunu, dolayısıyla son günlerde “Kıbrıs’a” gelen Norveçlilerin aranmakta olduğunu haber veren gazete, adamın, çocuğun annesi gibi görünmesi ve şüphe uyandırmamak için kadın/sevgili tutmuş olma ihtimalinin göz ardı edilmediğini de ekledi.

Öte yandan gazete, çocuğun yerinin tespit edilmesi için sınır kapıları ve havalimanlarında yapılan kontrollerin haricinde, Rum polisi helikopteri ile Çevik Kuvvet üyelerinin de araştırmalarda yer aldığını, ancak çocuğun tespit edilemediğini ekledi.

Annenin gerek Norveç, gerek de Güney Kıbrıs’tan çocuğun velayetiyle ilgili gerekli kararları temin etmeyi başardığını, ancak babanın bunu kabul edemediğini de yazan gazete, çocuğun doğduğundan bu yana Güney Kıbrıs’ta yaşadığını da ekledi.

GAZETE BAŞLIKLARI

Politis: “Küçük Marie-Eleni İçin Kötü Şey Üçüncü Kez Gerçekleşti- 4 Yaşındaki Çocuğun Babası Tarafından Mafya Tarzında Kaçırılması- Çocuğun Babası Tarafından Maskelilerle Kaçırılması”

Alithia: “Küçük Çocuğun Mafya Tarzında Kaçırılması- Faillerin Tespit Edilmesi İçin Polisten Büyük Operasyon- 4 Yaşındaki Çocuğun Kaçırılmasıyla Kıbrıs Genelinde Şok”

Haravgi: “4 Yaşındaki Kız Çocuğunun Annesinin Gözleri Önünde Kaçırılması”

Simerini: “4 Yaşındaki Kız Babasıyla Birlikte- Küçük Kız Çocuğunun Gerilim Dolu Kaçırılışı- Maskeli Şahıslar 4 Yaşındaki Kızı Dün Sabah Annesinin Ellerinden Aldı”

Fileleftheros: “4 Yaşındaki Kız Çocuğuyla İlgili Korku Filmi- Baba Çocuğun Velayetini Üç Kez İstedi Ama Reddedildi- Marie’yi Annesinin Ellerinden Aldılar”