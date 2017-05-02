Kaçırılan Küçük Kız Marie için yeni gelişme

49 yaşındaki Hollandalı bir kadın, geçen Perşembe günü dört yaşındaki Marie Eleni Grimsrud'un kaçırılmasıyla bağlantılı olarak gözaltına alındı. Mahkeme sekiz gün boyunca gözaltı emri verdi.

Kadının tutuklanmasının ardından 44 yaşındaki bir taksi şoförü de tutuklandı.

Taksi şoförünün baba ve kızı aldıktan sonra Tseri'ye götürdüğü ve burada başka bir araç ile Peristerona'ya gidip buradan, Kuzeye Kıbrıs'a geçtiği düşünülüyor. 49 yaşındaki alman kadının taksiyi ayarlayan kişi olduğu iddia ediliyor

27 Nisan Perşembe

Kız Perşembe sabahı Dasoupolis'deki anaokulunun dışındaki iki erkek tarafından kaçırılmasının ardındanMarie'nin annesi Eleni Ioannou'ya bir e-posta gönderen baba kızlarının iyi olduğunu ve Kıbrıs'taki bir yerlerde olduklarını bildirmişti.

Norveçli Baba Grimsrud, kaçırma olayında polis tarafından aranıyor. Polis, Grimsrud'un 28 Nisan'da Kuzey Kıbrıs'a geçtiğine inanıyor.

Avukatı Mette Yvonne Larsen ve Morten Engesbak aracılığı ile konuşan baba, kaçırılma olayını reddederek kızını anaokulundan kendisinden alıp götürdüğünü söyledi.

Annenin Kıbrıslı avukatı Larris Vrahimis Cuma günü, Norveç'te babanın gözaltında tutmak için açtığı tüm yasal işlemlerin reddedildiğini söyledi.

Annenin Norveçli avukatı Aftenposten'e göre, Elsa Charlotte Gil, konunun Norveç mahkemelerinde bir takım örneklerde iyice ve iyi bir şekilde işlem gördüğüne inanıyor.

KAYNAK: HK AJANS