Siz halen daha, “Kıbrıslı yapmaz. Nasıl olsa yurt dışından geliyor cinayet işleyenler” diyedurun.

Bunun rahatlığı ile yaşayın.

Şiddetin dini dili ırkı yoktur.

Sadece ülkemizde, artık daha hızlı yayılıyor…

Şiddet öne çıkıyor.

Hayatın her alanında…

Bir devlet dairesinde yaşadıklarınız…

Bir banka sırasındaki tavırlar…

İş yerinizdeki öfke…

Ya trafikte meydana gelenler…

Tamamı öfke ve terör değil de nedir.

Siz halen, “nasıl olsa cenazeler bir uçakla gidiyor” diyedurun.

Bunun rahatlığı ile yaşayın.

Ülkenin genetiği hızla değişiyor.

Yeni bir nüfus yapısı var artık.

Sadece Kıbrıslı değil…

Sadece Türkiye de değil.

120 bin öğrenci hesabı var.

Hedef 120 bin.

Şu anda 90 bin rakamına ulaşıldı bile.

Dünyanın dört bir yanından hem de…

Var olan şiddet algısına, yeni şiddet algıları ekleniyor.

Sen av tüfeği ile vuruyordun, o bıçakla doğruyor.

Olan kadına oluyor…

Çaresi nedir?

Bir kere, bu adaya gelen bilecek ki, “kadına şiddet” ciddi cezalar içerir.

Sıkmayacak bir kadına el kaldırmak…

Yüreği kesmeyecek bir kadına bıçak çekmek…

Uyuşturucu için de belki…

Bu suçlar artıyorsa ve suç oranları da ithalse…

Sınır kapılarında ciddi tedbirler alınacak.

Ercan’a inen sadece kumarhane reklamlarını görmeyecek.

Orada yazacak, inen görecek: “Bu adada kadına şiddet ciddi cezalar içerir”

Ve şiddeti işleyenlere de ciddi cezalar verilecek.

Broşür dağıtılacak belki…

Okullar, oteller, sınır kapıları…

Tamamında seferberlik ilan edilecek.

Şiddet şiddeti doğuruyor…

Şiddet bu adada, “Nasıl olsa Kıbrıslı değil” diyerek normalleştiriliyor.

Oysa…

Önce, önce insan olmayı başarabilmemiz gerekiyor.

Alışmayacağız…

Kadın cinayetleri politiktir…

Neden siyasidir kadın cinayetleri…

Evet siyasidir…

Çünkü tüm siyasi yapı erkek egemendir…

Yasa yapıcı ve uygulayıcılar erkektir ve kadınların durumları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulmuyor.

Ayrıca kültür da buna göre şekillenmiştir ve hali hazırda ataerkil bir düzende yaşadığımız için, bunun değişimi ancak eşitlikçi siyaset yoluyla olabilir.

Yasa da tek çözüm değil ama bir koruyucu adımdır kadınlar için.

Ayrıca neden hep kadınlar erkekler tarafından öldürülür?

Düşündünüz mü?

Kadının erkeğe eşit bir varlık olarak görülmemesinden ve erkeğin onun üzerinde hak talep etme gücünü sistemin vermesinden dolayı olduğunu söylüyor uzmanlar…

Bu da meseleyi “münferit cinayetler” olmaktan çıkarır ve sistemsel bir sorun haline getirir.

“Münferit cinayetler” olsaydı, dünyanın her yerinde her gün kadınlar ayni sebeplerden öldürülmezdi. O nedenle kadın cinayeti söz konusu olduğunda genel resme bakmak lazım.

Olayı bireyselleştirmek çok yanlış olur.

Toplumsal bir meseledir, toplumsal bir sorundur ve bu nedenle politiktir.

Kadın cinayetlerinde de kadın düşmanlığını besleyen, erkekliği güçlendiren politikalar bunlara yol yapar…

Bu nedenle, herkesin şapkasını önüne koyması ve düşünmesi gerekir.

Kadını bu kadar güçsüz, erkeği de bu kadar şiddet bağımlısı yapan nedenler de “politiktir…”

Şimdi bunu düşünme zamanıdır…