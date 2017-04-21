Kadını Çekici Yapan 8 Şey

Erkeklere neyin çekici geldiğini hiç düşündünüz mü? Buna inanmayabilirsiniz, ancak erkekler dış görünüşten daha fazlasını ararlar. Kadınları erkeklerin gözünde çekici yapan bu 8 özelliğe bir göz atın.

Şimdiye kadar mutlaka, erkeklerin kadınlarda çekici bulduğu şeylerle ilgili birçok makale okumuşsunuzdur.

Günümüzde, pek çoğumuz biriyle ilk randevumuzda onu etkileyebilmek için sadece yapılı bir saçın ve düzgün bir fiziğin yeterli olduğu yanılgısına düşüyoruz.

Tabii ki bunlar birçok insanı etkilemek için yeterli olabilir ancak her şeyin dış görünüşten ibaret olmadığını göz önünde bulundurmakta fayda var.

Genelleme yapmak ve bütün erkeklerin aynı şeyden etkilendiğini söylemek imkansız; bu nedenle kadınları birçok erkeğin gözünde çekici yapan ve dış görünüşle alakası olmayan 8 özellikten bahsedeceğiz.

1. Nezaket

Bu size bir klişe gibi gelse de, günümüzde nazik insan bulmak çok zor hale geldi.

Bu nezaket sadece size yakın insanlara karşı olmamalı, hiç tanımadığınız ve yardıma ihtiyaç duyabilen insanlara bile nazik davranmalısınız.

Erkekler, gülümsemesiyle etrafa ışık saçan bir kadını yanlarında isterler.

Farklı araştırmalara göre erkekler, sempatik olan ve gülümseyen kadınlara daha fazla ilgi duyuyorlar.

Birçok insan eşini seçerken iyimserliğe ve güvenilirliğe dikkat eder. İçten bir gülümseme de bunları çağrıştırır.

2. Pozitif bir tutum ve iyi bir mizah anlayışı



İlişkilerde dış görünüşle alakalı olmayan bir diğer unsur ise, romantik olsun ya da olmasın mutlu anları birlikte kahkahalarla ve neşeyle paylaşabilmektir.

Duygusal dengenizi sağlayabilmek ve ruh halinizi korumak her zaman önceliğiniz olmalı. Hayatın zorluklarının üstesinden pozitiflikle ve mizahla gelebilmek için tek yol budur.

Tabii ki size sürekli komedyenmiş gibi davranın demiyoruz. Yalnızca, anda yaşamayı ve hayatın önünüze koyduğu engellerle başa çıkabilmeyi öğrenmelisiniz.

Bu sizi başkalarının gözünde çok daha cazip kılacak ve aynı zamanda öz saygınızı da artıracaktır.

3. Tutku

Bu size biraz talepkar gelebilir ancak birçok erkek onları sürekli canlı tutacak bir eş ister.

Erkekler için yaptığı şeyleri tutkuyla yapan, hayallerinin peşinden giden ve amaçlarına ulaşan kadınlardan daha heyecan verici bir şey yoktur.

Bunun hangi mesleği yaptığınızla hiçbir ilgisi yok. Tutkulu bir kadın olduğunuzda, hayattaki hedeflerinizden bahsederken gözleriniz parlar.

Birçok erkek bu tutkuya önem verir çünkü yanlarında böyle bir kadın varken asla sıkılmayacaklarını bilirler.

4. Erkeğin arkadaşlarıyla iyi anlaşmak

Size biraz garip gelse de bu, dış görünüşle ilgili olmadığı halde bir kadını çekici yapan en önemli şeylerden biridir.

Sevgilisinin arkadaşlarıyla bir araya gelebilen ve duruma göre onlardan biri olabilen bir kadınla birlikte olmak her zaman iyidir.

Bu her an sevgilinizin yanında olmanız gerektiği anlamına gelmez. Bir ilişkide herkesin kişisel alanı olması gerektiğini göz ardı etmeyin.

5. Kendinize Güvenin



Kendine güvenmek de bir erkeğe çekici gelen önemli şeylerden biri. Her şeyin ötesinde, kendisi gibi davranan biriyle yakın olmak önemlidir.

Bu sadece kendinizi eşinizin önünde güçlü bir kadın olarak görmekten ibaret değildir. Kendi görüşünüzü savunarak kendiniz gibi olmayı başarabilirsiniz.

6. Kendinizle barışık olun

Bunun erkeklere çok çekici gelen bir başka özellik olduğunu söylemeye pek gerek yok.

Kendinizle barışık olduğunuzda cinsel anlamda da rahat olabilirsiniz; bu da erkeklere cinsel isteğinizin ve enerjinizin onlar için yeterli düzeyde olduğu mesajını verir.

Erkekler, cinselliğin utanılacak değil zevk alınacak bir şey olduğunun farkında olan bir kadınla birlikte olmayı yeğlerler.

7. Karar verme yetisi



Bir kadın ne yapmak istediğini bilmiyorsa ve bütün kararları eşine bırakıyorsa bu durum bir süre sonra erkek için sıkıcı bir hal alabilir. Çoğu erkek nerede yiyecekleri veya hangi filmi izleyecekleri konusunda fikir alışverişi yapmayı sever.

Bir konuda fikirlerinizi ifade edebiliyorsanız, güçlü ve kararlıysanız, bu da sizi bir erkeğin gözünde oldukça çekici hale getirecektir.

Bu davranış, ona her zaman her şeyle onun ilgilenmek zorunda olmadığını, birlikte de kararlar alabileceğinizi gösterir.

8. Kendi tarzınız olsun

Erkekler, kadınlara göre daha çok görselliğe önem verir. Bu evrimsel bir durumdur.

Bazı kadınlar belirli bir moda akımını takip eder, sürekli aynı tarzda giyinir ve bunun etraflarındaki insanların gözünde sıkıcı bir hal alabileceğini düşünmezler.

Birçok erkek, benzersiz bir tarza sahip olan ve modaya hapsolmamış kadınlara ilgi duyar.

Kadınlar için de erkekler için de her şey dış görünüşten ibaret değildir.

Bu yazıda daha çok erkeklere odaklanmış olsak da gerçek şu ki kadınlar da kendilerine arkadaş edinirken bu özellikleri arıyor.