Kadınlar Futbol Ligi’nde 3. hafta tamamlandı

Kadınlar Futbol Ligi’nde hafta sonu oynanan karşılaşmalarla 3. hafta tamamlandı

Haftanın kritik mücadelesinde iki yenilgisiz takım Göçmenköy ile Gönyeli 1-1 berabere kalırken Çanakkale, MSA deplasmanında 3-1, Geçitkale de Mesarya karşısında 8-0’lık skorla kazandı. Bu sonuçların ardından Göçmenköy ilk sıradaki yerini korurken Çanakkale ikinci sıraya çıktı

Okan KARADEMİR -HAVADİS

Kadınlar Futbol Ligi’nde hafta sonu oynanan karşılaşmalarla 3. hafta tamamlandı.

Haftanın kritik mücadelesinde iki yenilgisiz takım Göçmenköy ile Gönyeli karşılaşırken mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Çanakkale, Mağusa Spor Akademisi’ni deplasmanda 3-1 mağlup ederek ikinci galibiyetine ulaşırken Geçitkale Mesarya karşısında 8-0’lık skorla kazandı ve ilk galibiyetini elde etti.

Bu sonuçların ardından Göçmenköy ilk sıradaki yerini korurken Çanakkale ikinci sıraya çıktı.

Ligde 4. hafta maçları 23 Nisan Pazar günü oynanacak.

3.Hafta Sonuçları

M.S.Akademisi-Çanakkale: 1-3

Göçmenköy-Gönyeli: 1-1

Mesarya-Geçitkale: 0-8

4.Hafta Maçları

23 Nisan Pazar

Çanakkale-Mesarya

Gönyeli-Geçitkale

M.S.Akademisi-Göçmenköy