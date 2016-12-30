Kadınlar Neden Sinirlenir?

Kadınlar ve erkekler çoğu zaman anlaşamaz. Bazı durumlarda kadınların sinirlendiği şeyleri bilmekte fayda var

- Çoğu zaman Play station’laoynamayı sevgilileriyle sinemaya gitmeye tercih ettiklerinde. - Kadınların yazdığı uzun ve duygusal cep telefonu mesajlarına “tamam” diye karşılık verdiklerinde. - Kadınlardan gelen her türlü ters tepkinin kendileriyle ilgili bir sorun yüzünden değil de yaklaşmakta olan regl dönemiyle ilgili olduğunu düşündükleri zaman. - Haftada bir kez erkek arkadaşlarıyla dışarı çıkma planı yapıp kız arkadaşlarıyla yapacakları hiçbir şeyi planlamadıkları zaman. - Bulaşık makinesi tamamen boş olsa bile kirlettikleri tabakları lavabonun içine bıraktıklarında. - Kız arkadaşları ne zaman kendini iyi hissetmese hamilelik ihtimalini akıllarına getirdiklerinde. - Kız arkadaşlarından önce edindikleri arkadaşlarıyla hala eskisi gibi görüştüklerinde. - Kadınları öfkeden çılgına çevirdikten sonra “büyütme bu kadar” dediklerinde.





