Kadir’e çok aşığım

2016 Neslihan Atagül'ün yılı oldu desek yanlış söylemiş olmayız. ‘Kara Sevda' dizisiyle büyük çıkış yakalayan Atagül'le modadan güzelliğe, aşktan anne olmaya dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.



– Bir saç bakım ürününün reklam yüzü olmanızı sağlayan saçlarınızın sırrını öğrenebilir miyiz?

Önceden sağlıklı uzasın diye her ay kestirmek zorunda kalıyordum. Uzun saçı çok seviyorum. Şimdi bana uygun saç bakım ürünlerini kullanarak sağlıklı saçlara kavuştum.

– Bu yıl kısa saçlar moda ama siz uzun saçtan vazgeçmiyorsunuz.

Kendimi bildim bileli hep uzun saç kullanıyorum. Zaten hiçbir zaman beni küt saçlı görmemişsinizdir.

– Eşiniz Kadir Bey de aynı düşüncede mi?

Evet, onun da tercihi uzun saçtan yana ve benim uzun saçlarımı çok beğeniyor.

– Fit bir vücuda sahipsiniz. Bunun için özel bir şey yapıyor musunuz?

Aslında ekstra bir şey yapmıyorum. Haftada iki gün spor yapmaya gayret ediyorum. Aynı zamanda beslenmeme dikkat ediyorum. Tabii aç kalmıyorum. Canım tatlı isterse de yiyorum. Bir de bu halim sanırım genlerimle alakalı. Mesela annem 60 yaşında olmasına rağmen 52 kilo.

Çocuk planı yapıyoruz

– Giyim konusunda eşinize fikir verir misiniz?

Elbette fikirlerimi söylüyorum. O da sağ olsun her zaman dikkatle dinler beni. Ayrıca Kadir'e bir şeyin yakışmaması gibi bir durum söz konusu olmadığı için o zaten en iyi şekilde giyiniyor. Beğenmediğim bir parça aldığında önce “Neden aldı?” diye düşünüyorum. Sonra bir bakıyorum öyle bir kombin yapmış ki benim beğenmediğim parça bile çok yakışmış…

– Kadir Bey'den bahsederken gözleriniz parlıyor. Çok aşık bir kadın var şu an karşımda…

Evet, çok aşığım ona…

– Evlilik nasıl gidiyor?

Her şey yolunda, her şey çok güzel. Mutluyuz…

– 2017'de evliliği bir bebekle taçlandırmayı düşünüyor musunuz?

Şu an evliliğimiz daha çok yeni. 2017 yılı içinde düşünmüyoruz ama planlarımız arasında çocuk sahibi olmak da var.



Kıyafet konusunda cesur değilim

– Modayla aranız nasıl?

Elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum. Beğendiğim ve yeni koleksiyonlarına mutlaka baktığım markalar var tabii ki.

– Günlük hayattaki kıyafet tercihiniz nasıl?

Topuklu ayakkabıdan ziyade rahat ayakkabılar tercih ediyorum. Giyim konusunda çok da cesur biri değilim ama zamanla bunu da aşacağımı düşünüyorum.

– Gardırobunuzun olmazsa olmazları neler?

Kesinlikle gözlük. Kıyafetten çok gözlük trendlerini takip ediyorum.

– Mantıklı kararlar alırken eşinizle mutlaka konuşuyorsunuzdur. Fikir çatışması yaşadığınız oluyor mu?

Kadir'in fikirlerine çok güvenirim. Tabii o da bana güvenir. İkimiz de birbirimizi doğru şekilde yönlendiririz. Sürekli iletişim halindeyiz ve konuşmayı, sohbet etmeyi çok seviyoruz. Birbirimize açılmayı, paylaşmayı çok seviyoruz.