Dün sabah hayatını kaybeden Bayrak Radyo Televizyon Kurumu çalışanı Kadriye Bayraktar bugün son yolcuğuna uğurlanıyor.

Bayrak Radyosu Gezegenin Günlüğü Programı’nın yapımcısı ve sunucusu Kadriye Bayraktar için bugün BRT’de tören düzenlenecek.BRT’deki tören saat 09.30’da başlayacak.

Genç yaşta hayatını kaybeden Kadriye Bayraktar, BRT’deki törenin ardından ardından doğum yeri olan Kuruova’da toprağa verilecek.

Bayraktar, bugün öğle namazının ardından defnedilecek.Bayraktar , dün sabah saatlerinde yüksek tansiyona bağlı kalp yetmezliği nedeniyle hayata veda etmişti.

17 Mart 1968’de doğan Kadriye Bayraktar, İnönü Ünversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu.

1991 yılında Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda programcı olarak göreve başlayan Kadriye Bayraktar, Bayrak Radyosu’nda ‘Kavramlarla Yolculuk’, ‘Hayat Sevince Güzel’, ‘Gündeme Dair Sohbetler’ ‘Yaz Keyfi, ‘Şiire Yolculuk’ ve ‘Gezegenin Günlüğü programlarının yapım ve sunumunu üstlendi.

Bayraktar, BRT 1’de Betül Arslan ile birlikte 2010-2011 yıllarında kültür, sanat, edebiyat ve aktüel haberlerin yer aldığı Açık S prgramını sundu… Açık S programı 2010 yılında Dış Basın Birliği Medya Ödülü aldı.

BRTK