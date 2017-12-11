Kadriye Bayraktar Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu çalışanlarından program yapımcısı ve sunucusu Kadriye Bayraktar bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Yüksek tansiyona bağlı kalp yetmezliği nedeniyle dün yaşamını yitiren Kadriye Bayraktar için bugün yıllarca hizmet verdiği BRT’de tören düzenlendi.

Hüzünlü anların yaşandığı törende önce Kadriye Bayraktar’ın özgeçmişi okundu.Daha sonra Kurum Müdürü Meryem Özkurt kısa bir konuşma yaptı.

Özkurt’un ardından söz alan mesai arkadaşı Betül Aslan, Bayraktar’ın yazı ve şiirlerini okuyup, ani ölümünden duyduğu üzüntüyü paylaştı.

Anıların da paylaşıldığı tören arkadaşlarının Kadriye Bayraktara vedası ile sona erdi. Kadriye Bayraktar defnedildiği Kuruova’daki kabristanlığa arkadaşlarının alkışları ile uğrulandı.

17 Mart 1968’de doğan Kadriye Bayraktar, İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. 1991 yılında Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda programcı olarak göreve başlayan Kadriye Bayraktar, Bayrak Radyosu’nda “Kavramlarla Yolculuk”, “Hayat Sevince Güzel”, “Gündeme Dair Sohbetler”, “Yaz Keyfi”, “Şiire Yolculuk” ve “Gezegenin Günlüğü” programlarının yapım ve sunumunu üstlendi.

Bayraktar, BRT 1’de Betül Arslan ile birlikte 2010- 2011 yıllarında kültür, sanat, edebiyat ve aktüel haberlerin yer aldığı “Açık S” programını sundu… “Açık S” programı 2010 yılında Dış Basın Birliği Medya Ödülü aldı.

Kadriye Bayraktar 12 yaşında bir kız çocuğu sahibiydi..