Kahve içenler daha uzun yaşıyor

Yapılan araştırmalara göre, günde 3 fincan kahve içenler, içmeyenlere göre daha uzun yaşıyor.

Annals of Internal Medicine isimli dergide yayınlanan makaleye göre, günde 3 fincan kahve içen kişilerin kalp krizi geçirme riski, kahve içmeyenlere göre daha düşük. 10 Avrupa ülkesinde, 500 bin kişiyle yapılan araştırmada, günlük içilen 3 fincan kahve kafeinsiz olsa dahi, kişiyi kalp krizi gibi hastalıklara karşı koruyarak, yaşam süresini uzatıyor.

Avrupa ülkelerinde, 35 yaşın üzerindeki katılımcılara günlük kaç fincan kahve içtikleri sorulduktan sonra, her ülkedeki son 16 yıl içerisinde gerçekleşen ortalama ölüm oranı tespit edildi. University of Cambridge'den Profesör David Spiegelhalter, tüketilen kahvenin, kafeinsiz olması durumunda bile vücudu alarmda ve uyanık tutarak ölüm oranlarını düşürdüğünü ifade etti. Spiegelhalter, kahvenin güne başlarken uykuyu açıp, zihni diri tutması gibi faydalarının yanında kilo vermeye de yardımcı olduğuna vurgu yaparak, hamile kadınları tükettikleri kahve miktarı konusunda uyardı. Hamilelik süresince günlük 200 miligramdan fazla kahve içmenin, bebek düşüklerine sebep olduğu biliniyor.