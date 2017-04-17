Kahve tutkunları mutlaka okumalı

Kahve'nin kokusu ile başlayan tutku...

Uzun zamandır aklımda olan kahve tutkumu daha geniş bir grupla paylaşma arzusu bu yazıyla başlamış oldu. 'Delatte'de kahveli sohbetler mi yapsam, yoksa kahve ile ilgili yazılar mı yazsam diye düşünürek kalemi elime aldım. Kahve tutkunları ile ortak bir alan yaratma, bu tutkumuzu büyük bir enerjiye dönüştürme düşüncesindeyim.



Kahve ile ilgili yazacak, paylaşacak o kadar çok şey var ki... Bu alandaki tecrübelerimizi paylaşarak güzel bir sinerji elde edebilirsek ne mutlu bize. Siz de güne kahve ile uyananlardan, gün içerisinde enerjinizin yerlerde olduğu dakikalarda kahveden yardım alanlardansanız, kahve, sizin için sıradan bir içecekten çok daha önemliyse doğru noktada buluşuyoruz demektir :) Kesinlikle aynı tutkuyu paylaşıyoruz...



Aslında herşey 1,5 yıl önce başladı. Kahve kokusu, kahve tadı ruhumu sardıktan sonra ortaya çıkan Delatte Cafe ile yarattığımız sinerji duvarların ötesine geçmeli diye düşündüm. Dolayısı ile bu satırlarda biraz kahve ile ilgili bilgiler, kahveye yön veren isimler, kahveli tarifler, demleme yöntemleri, kahve ile ilgili yeni keşifler ve çok daha fazlası sizlerle olacak.



Kokusunu bu kadar çok sevdiğimiz bize enerji veren içeceğin sadece tadını mı biliyoruz? Yoksa kahve hakkındaki bilgimiz bundan çok daha fazla mı?





Kahve hakkında...

Kahvenin efsaneleşmiş hikayesinden önce çekirdeğin kendisini biraz tanıyalım...Kahvenin bir çeşit meyve olduğunu bilmeyenimiz var mı? Kahve meyvesi tropikal sıcak iklimde iki dönence arasındaki bölgede yetişir. Kahve üreten ülkelerin başında Brezilya gelir. Kolombiya, Venezuela, Orta Amerika, Meksika, Afrika, Kenya, Hindistan, Endonezya ve Büyük Okyanus Adalarından Hawai ve Filipinler de kahve üretimi yapıyorlar. Aroması da yetiştiği bölgedeki toprak cinsi, coğrafik şartlar, denizden yüksekliği ve iklime göre farklılık gösterir. Bu farklılıklar dikkate alınarak kavrulan kahve çekirdeklerinin kendine özgü sahip oldukları aromaların daha çok ortaya çıkmasına, daha lezzetli kahvelere dönüşmesine neden olur. Kahve ile ilgili çok daha detaylı bilgiyi Wikipedia'dan edinebiliriz.

Kıbrıs tropikal bir iklime sahip değil, adada kahve ağacı bir arkadaşımın evinde var ancak meyve veriyor mu, o meyveler, kavrulabilir ve kahve yapımına uygun hale getirilebilir mi bilemiyorum. Kıbrıs'ta kahve üretimi yapılabilse, kavrulduktan sonra tadı nasıl olurdu çok merak ediyorum doğrusu...

Bol yağışların ardından kahve ağacı yılda iki veya üç kez çiçek açar. Kahve çiçeği beyaz renkte ve kimi zaman yasemin çiçeği kimi zaman da portakal çiçeği gibi kokar. Çiçekler aynı gün solmaya başlayıp meyve oluşumuna hazırlanır. Kahve meyvesi oluştuğu zaman ise şekil itibarı ile kiraza benzetilir.



Kahvenin Keşfi ve Efsaneleri... Kahvenin kendisi kadar tarihi ve keşfi ile ilgili efsaneleri de oldukça ilgi çekici, Dünyanın her köşesine yayılmış olan kahvenin ilk nasıl keşfedildiği ile ilgili çeşitli rivayetler var.

Kahve ağacı ilk Habeşistan'ın Kaffa yöresinde bulundu. Araplar bugün bilinen kahveyi henüz keşfetmemişken Arapça'da 'qahwah' olarak isimlendirilerek kelime anlamı keyif veren içecek olarak tanımlanmıştı. 14, Yüzyılda bugünkü anlamını kazanmaya başladı. Arapların qahwah'ı Türkçe'de kahveye, oradan da Avrupa'da cafe, caffe, koffie, coffee, kaffee şekline dönüşmüştür.

Kahvenin keşfedilmesi ile ilgili ençok bilinen Kaldi Efsanesidir.

Habeşistan'da Kaldi adında bir çoban keçilerini otlatırken onların birtakım meyvelerden yediğini ve sonrasında gece geç vakte kadar enerjilerini kaybetmediklerini farkeder. Kendisi de bu meyvelerden yediği zaman aynı şekilde enerjisinin arttığını hisseder. Kaldi, kahve çekirdeklerini yakınındaki manastırdaki keşişlere götürüp yaşadıklarını anlatır. Keşiş, Kaldi'nin anlattıklarına önem vermeyip çekirdekleri ateşe atar. Ateşin ısısı ile kavrulan çekirdeklerin çıkardığı kahve kokusu her yere yayılır. Bizim bildiğimiz kahvenin ortaya çıkışı bu şekilde başlar.

Osmanlı İmparatorluğu ile kahvenin ününün genişlemesi...

Osmanlıların kahve ile tanışması imparatorluğun Yemen'e ulaşması ile olur. Sonrasında Halep, Şam, Bağdat'ta ve 1550 yılında İstanbul'da kahvehaneler açılmaya başlanır. 16. Yüzyılda kahvenin tadına hayran kalan Kanuni Sultan Süleyman ile kahvenin ünü Osmanlı sınırlarının tümüne yayılmaya başlar.



Avrupa'nın kahve ile tanışması farklı kaynaklarda farklı şekillerde konu ediliyor. Bir kaynakta Venedikli tacirlerin kahveyi İtalya ziyaretlerinde yanlarında götürmeleri ile Avrupa kahve ile tanışmış oluyor diye yer alırken diğer bir kaynakta da Osmanlı'nın Viyana'yı kuşatması sırasında askerlerin yanında götürdüğü kahve torbalarını kuşatmadan başarısızlıkla dönerken Viyana kapısında bırakmaları ile Avrupa kahveyi tanımış olarak yer alıyor.



Her ne şekilde olursa olsun kahvenin keşfi önemli bir tarihi durumdur. Günümüze gelene kadar geçirdiği süreci ve özellikle nitelikli kahve akımını bir sonraki yazıma saklamak istiyorum. Yoksa sayfalarca yazsak kahveyi anlatmaya yetmez. Bol muhabbet vee kahve kokulu güzel günleriniz olsun...

DAMLA BOĞAÇ EMİROOĞLU