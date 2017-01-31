Kahvenin Faydaları - Okuyunca Şaşıracaksınız!

Kahvenin kilo vermekten kanserle savaşa, cilt güzelliğinden Parkinson hastalığının önlenmesine kadar birçok faydası olduğunu belirtildi.

Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci, her gün bir fincan kahve tüketilmesi önerisinde bulunarak, “Kahve, özellikle tropik ülkelerde yetişen kahve ağaçlarının tohumlarından elde edilir. İçerisinde belirli oranlarda kafein, niasin ve antioksidan içeren doğru miktarda tüketildiğinde hem tokluk hissi hem de pek çok hastalığın önlenmesinde bizlere yardımcı olabilecek bir içecektir. Koyu renkte tüketilen özellikle paketlenmemiş ve aroma içermeyen kahveler ve Türk kahvesi günde bir fincan tüketildiğinde tokluk hissi sağlayarak kilo verme ve kilo koruma programlarında da olumlu etkiler sağlar. Kahvenin tüketim miktarı çok önemlidir.

Gebe bayanlarda kafein alımı istenmezken, gebelik düşünen bayanlar için de fazla kafein ve kahve tüketimi sorunlara neden olabilmektedir. Kahve doğru tüketildiğinde inme, kalp hastalıkları, stres gibi pek çok hastalığa iyi gelirken bu hastalığa yakalanmış bireylerde ise günlük dozları belirli miktarları geçmemesi gereken bir içecek halini alır” dedi.

Son yapılan çalışmaların günde 1 fincan french pres, Türk kahvesi ya da İskandinav kahveleri gibi kaynatılarak hazırlanan kahvelerin göğüs kanseri, baş ve boyun kanserini önleyici etkilerinin olduğunu ortaya koyduğunu belirten Keçeci, “Günde 1 fincan kahve tüketen bireylerde yapılan araştırmalarda kanser olma risklerinin yüzde 10 oranında azaldığı bulunmaktadır. Yapılan pek çok çalışmada Parkinson hastalığı gibi hastalıkların önlenmesi ya da geciktirilmesinde de kahvenin önemi vurgulanmaktadır. Ayrıca kahveyle yapılan cilt bakımları yağlanma ve selülit problemlerine de iyi gelecektir.

Unutulmaması gereken en önemli nokta bir uzmana danışarak kahve tüketim miktarının ayarlanmasıdır. Fazla kafein alımı uykusuz problemleri, kafein alımına kazanılan bağışıklık kazandırabilir, bu da başta duygu durumumuz olmak üzere pek çok durumu etkileyebilir. Dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de kahve ile birlikte su alımının azaltılmamasıdır. Günde en az 2 litre su tüketmek ve 1 fincan kahve tüketmek sağlımız için olumlu sonuçlar doğurur” diye konuştu.