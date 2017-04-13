Kalavaç'ta 6. Gıbrıslı Kültür Etkinliği Düzenlenecek

Değirmenlik Belediyesi, Kalavaç Köyü 6. Gıbrıslı Kültür ve Sanat Etkinliği 16 Nisan Pazar günü gerçekleşiyor.

Kalavaç köyü meydanında, saat 10:00’da başlayacak olan etkinlik gün boyu sürecek.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, sunuculuğunu Hüseyin Kıral’ın yapacağı etkinlikte; Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Değirmenlik Belediyesi Gündüz Bakım Merkezi 5. Mevsim Yaşam Korosu konseri, Dila Değer Soygazi ve çocuklardan zumba gösterisi, Fevzi Köroğlu’ndan kaval dinletisi, Sabriye Atikoğlu ve ekibinden zumba gösterisi, Değirmenlik Sanat Derneği Halk Dansları ekibinden folklör gösterisi, Beyaz Kelebekler’den müzik dinletisi gibi gösteriler yer alacak. Etkinlikte Grup Empati konseri de olacak.

Etkinlikte, kalabalıktan dolayı herhangi bir sıkışıklık oluşmaması ve güvenlikle huzurun sağlanması için Değirmenlik Belediyesi’nden görevli zabıtaların, polis ile birlikte iş başında olacağı; BigRent’in etkinliğe katkı koyacağı; halkın her türlü ihtiyacı düşünülerek, sağlık, hijyen ve temizliğin ön planda tutulduğu belirtildi.

GÖREVLİ KARTLARINA DİKKAT!

Kalavaç Muhtarlığından yapılan açıklamaya göre, Değirmenlik Belediyesi, Kalavaç Köyü 6. Gıbrıslı Kültür ve Sanat Etkinliği’nde her türlü satışı yapacak kişilerin boynunda görevli kartı bulunacak. Bu yüzden Muhtar Ömer Meraklı, halktan, boynunda görevli kartı olan kişilerden alışveriş yapmaları konusunda dikkatli olmalarını istedi.