Kalavaç’ta 150 çam ve servi yandı

Kalavaç köyünün kuzey kısmındaki ormanlık arazide henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı dün çıkan yangında, 10 dönümlük arazideki yaklaşık 150 çam ve servi ağacı yandı.

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YALAN BEYANLA 10 BİN STERLİN TEMİN ETTİ, TUTUKLANDI

Charles James Bell’in satın aldığı evin vergilerini ödeyeceğine dair yalan beyanda bulunan ve sahtekarlıkla 10 bin Sterlin temin eden İ.G. (E-27) tutuklandı. Olayın 2014’de Girne’de meydana geldiği belirtildi.

BET OFİSTE TELEFON HIRSIZLIĞI

Lefkoşa'da Murat Sezer’e ait cep telefonunu bet ofisteki masa üzerinden çalan B.Ö. (E-29) tutuklandı. Hırsızlığın 6 Aralık’ta meydana geldiği belirtildi.