Kalbinizi Sakın İhmal Etmeyin

Kalp damar hastalıkları herhangi bir belirti göstermeden hayatımızı tehdit ediyor.

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Uğur Coşkun, toplumu tehdit eden en büyük sağlık sorunlardan birinin, pek fazla belirti göstermeyen kalp damar hastalıkları olduğunu söyledi.

Bu nedenle belirli aralıklarla yapılacak kalp sağlığı kontrollerinin büyük önem taşıdığını belirten Doç. Dr. Uğur Coşkun, kalp check-up’ı yaptıran hastalarda kalp hastalıkları riskinin önceden saptanabildiğini, dolayısıyla da hastaların hayatının erken teşhis ile kurtulabildiğini belirtti. Doç. Dr. Uğur Coşkun şöyle devam etti; “Yapılan kalp check-up’ları hastanın kalp sağlığı ile ilgili bizlere yol göstermektedir. Bu kontrollerle hasta olanlar ve ileride kalp hastası olma riski bulunanlar tespit edilerek, önleyici tedbirler almak suretiyle hastalığın önüne geçme fırsatı vermektedir”.



Kalp Sağlığı Tarama Programlarının İçermesi Gereken Tetkikler

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde, sıcak yaz günlerinin yaşanmaya başladığı bu mevsimde kalp sağlığı kontrolüne ilişkin birçok tarama programının da bulunduğunu söyleyen Doç. Dr. Uğur Coşkun, erkeklerde 30 kadınlarda ise 40 yaş üzerindeki herkesin yılda bir kez kalp check-up’ı yaptırması gerektiğini vurgulayarak, bu kontrollerde mutlaka kan yağlarının ve kan şekerinin kontrol edilmesinin, EKO, EFOR testi ile EKG uygulanmasının gerektiğini söyledi.



Kalp Hastaları Aşırı Sıcak ve Nemli Havalara Dikkat

Aşırı sıcak ve nemli havaların sağlıklı kişiler için bile hastalık nedeni olabileceğini belirten Doç. Dr. Uğur Coşkun, yaz sıcaklarının özellikle kalp rahatsızlığı olan kişilerde şikayetleri daha da artırdığını, aşırı sıcak ve nemli günlerde kalp krizi geçiren veya kalp damar hastalığı nedeni ile yaşamını yitirenlerin sayısında artış görüldüğünü söyledi. Doç. Dr. Uğur Coşkun, yaz aylarında kalp hastalarının sağlıklarına daha da dikkat etmeleri gerektiğini söyleyerek, bu mevsimde bol sıvı tüketimine ve güneşin zararlı etkilerinden korunulması gerektiğine dikkat çekti.



Doç. Dr. Uğur Coşkun; “Kalp hastalığı riski bulunan kişiler ile ailesinde kalp rahatsızlığı bulunanlar, yaşlarının kaç olduğuna bakılmaksızın mutlaka bir kalp sağlığı taramasından geçmelidir”



Doç. Dr. Uğur Coşkun, kalp sağlığı kontrolünün önemine dikkat çektiği konuşmasına şu cümlelerle son verdi; “Kalp hastalığı riski bulunan kişiler ile ailesinde kalp rahatsızlığı bulunanlar, yaşlarının kaç olduğuna bakılmaksızın mutlaka bir kalp sağlığı taramasından geçmelidir. Erkeklerde 30 kadınlarda ise 40 yaş üzerindeki sağlıklı tüm bireylerin yılda bir kez düzenli olarak kalp sağlıklarını kontrol ettirmeleri gerekmektedir”.