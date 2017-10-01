HABER KIBRIS

Kalkanlı şenlendi

Bu yıl 6’ncısı düzenlenen Çakisdez Festivali

01/10/2017

Kalkanlı şenlendi
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Güzelyurt’a bağlı Kalkanlı’da bu yıl 6’ncısı düzenlenen Çakisdez Festivali, önceki gün akşam düzenlenen törenle başladı.

Köy Meydanı’nda düzenlenen bugün sona erecek festival, renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Festivalde, halk dansları gösterileri, konserler, çocuk etkinlikleri ile çeşitli yarışmalar yapılıyor. 

Sadece Güzelyurt’tan değil Kuzey Kıbrıs’ın farklı bölgelerinden Kalkanlı’ya giden vatandaşlar hem Kıbrıs2a özgü lezzetleri tatma hem de güzel bir gün geçirme fırsatı yakalıyor.



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