Kalkanlı şenlendi

Güzelyurt’a bağlı Kalkanlı’da bu yıl 6’ncısı düzenlenen Çakisdez Festivali, önceki gün akşam düzenlenen törenle başladı.

Köy Meydanı’nda düzenlenen bugün sona erecek festival, renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Festivalde, halk dansları gösterileri, konserler, çocuk etkinlikleri ile çeşitli yarışmalar yapılıyor.

Sadece Güzelyurt’tan değil Kuzey Kıbrıs’ın farklı bölgelerinden Kalkanlı’ya giden vatandaşlar hem Kıbrıs2a özgü lezzetleri tatma hem de güzel bir gün geçirme fırsatı yakalıyor.