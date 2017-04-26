Kalkanlı ve Lefke'de temizlik çalışması

Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında, Güzelyurt Belediyesi Kalkanlı Piknik Alanı’nda, Lefke Belediyesi de Lefke’de çalışma başlattı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da etkinliğe katılarak alanın temizlenmesine katkıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Yalçın Benli ile Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Kalkanlı Piknik Alanı’ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

Etkinliğe Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal başkanlığında üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Yeşil Kampus İnisiyatifi’nden bir heyet de destek verdi.

AKINCI: “ETE KEMİĞE BÜRÜNDÜ, ZEVKLE KATILIYORUM”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kalkanlı Piknik Alanı’nda yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve onursal başkanlığını Prof. Dr. Vamık Volkan’ın yaptığı "Temiz Düşün" Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi’nde “Temiz Düşün” sloganının, “her şeyin düşünce ile başlamasından” esinlenerek seçildiğini kaydetti.

Düşünce ile başlayan bu projenin ete kemiğe bürünmeye başladığını, proje kapsamında düzenlenen temizleme çalışmalara zevkle katıldığını ifade eden Akıncı, projenin, bu tür faaliyetlerin yerel yönetimler tarafından yapılmıyor gerekçesiyle tasarlanmadığını, bu gibi çalışmaların çok daha kolektif bir şekilde yapılmasını sağlamanın önemli olduğunu söyledi.

Akıncı, projenin fiziki temizlikten öte, bir farkındalık yaratma, insanların yaşam biçimini değiştirme amacı içerdiğini kaydederek “Bunu beyinlerimize ve vicdanlarımıza yerleştirebilirsek çok daha farklı sonuçlar elde edebiliriz” dedi.

Cezai müeyyide uygulanması taraftarı olmadığını ancak toplumsal projelerin başarıya gidebilmesi için ceza ve ödülün birlikte ele alınması gerektiğini ifade eden Akıncı, “İyiyi güzeli ödüllendireceğiz, ama yanlış yapanı da cezalandırmaktan çekinmeyeceğiz” diye konuştu.

“YASALARDA ZAAFİYETLER VAR”

Belediyelerin yasalarında büyük zafiyetler bulunduğunu ancak Çevre Yasası’nda daha yeterli maddelerin bulunduğunu kaydeden Akıncı, yeterli görülen maddelerin uygulanmasının yanında yasalardaki eksikliklerin giderilmesi gerektiğini ifade etti.

Çevreyi kirletmenin cezasını gösteren levhaların önemli caydırıcılık sağladığını, küçük yaştan çevre eğitiminin de önemli olduğunu kaydeden Akıncı, “Çevreyi kirleten bedelini ödemeli. Bunun başka yolu yok” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, sokakların, piknik alanlarının ortak kullanım alanlarının sahiplenilmesi çağrısında bulundu.

BENLİ: “ETKİN DESTEK VERDİK”

Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Yalçın Benli de, bir yandan temizlik çalışmaları başlatarak, bir yandan fiziki alt yapı uygulamaları yaparak, bir yandan da çevre temizliği konusunda düşünce yapısının değişmesi yönünde çalışmalar yürüterek projeye Belediyeler Birliği olarak etkin destek verdiklerini söyledi.

Benli, “Temizlemek görevimiz, temiz tutmak hepimizin görevi” dedi

Bugün Lefke ve Güzelyurt’ta temizlik çalışmalarının başlatıldığını kaydeden Benli, bir hafta sonra ise Kuzey, Güney Mesarya ve İskele bölgesindeki belediyelerle çalışmaları başlatacaklarını kaydetti.

ÖZÇINAR: “TEMİZLEDİK, TEMİZ TUTULMASI GEREKİR”

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, proje kapsamında bölgenin temizlendiği ve temiz tutulması gerektiği yönünde mesaj verilebilmesinin önemi olduğunu ifade etti.

Bölgede 1 Mayıs’ta etkinlikler düzenleneceğini, 2 Mayıs’ta bölgenin temiz tutulup tutulmadığına bakarak insanlardaki düşünce değişikliğini görebileceklerini kaydeden Özçınar, orman arazisi içinde yer alan piknik alanının devamlı temiz tutulabilmesi için, Güzelyurt Belediyesi’ne verilmesini istediklerini ve bu amaçla dilekçe yaptıklarını da bildirdi.

Özçınar, “Kirletmeden yaşamayı kendimize ilke edinmek gerekiyor” diye konuştu.