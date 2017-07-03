Kalkanlı'daki yangında 80 yıllık ağaçlar kül oldu

Dün Kalkanlı bölgesinde çıkan ve 2 bin dönümü kül eden yangının 1995’ten bu yana çıkan en büyük yangın olduğu ifade edildi.

1995'te Beşparmak Dağları'nda çıkan yangında Kıbrıs’ın kuzeyini bir uçtan bir uca yakıp kavurmuş, belkide asırlık birki örtüsünü 4 günde mahvettmişti. Yangını söndürmek için canla başla çalışan yetkililer ve vatandaşlar ne yazık ki yetersiz kalmıştı

Kalkanlı Piknik Alanı yakınlarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede etkisini artıran yangın, ilk belirlemelere göre iki bin dönüm alanın kül olmasına neden oldu. Özellikle orman arazilerinin ve sık ağaçların bulunduğu bölgede çıkan yangın müdahaleyi güçleştirdi

UÇAK VE HELİKOPTERLERLE:

Orman arazilerine girmekte zorluk çeken itfaiye ve Sivil Savunma ekiplerinin yardımına İngiliz Üsleri ve Türkiye’den gelen uçak ve helikopterler yetişti. Zaman zaman yerden müdahale edilemeyen bölgelere uçak ve helikopterler müdahale etti

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat, dün öğle saatlerinde başlayan, havadan ve karadan müdahalelerle akşamüzerinden itibaren kontrol altına alınan Kalkanlı’daki yangınla ilgili soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Orman Dairesi, Sivil Savunma ve itfaiye ekiplerinin sabaha kadar Kalkanlı’da kaldığını ifade eden Fırat, Türkiye’den gelen ve Ercan Havaalanı’nda konuşlanan helikopterin ise bu sabah denizden 4 kez daha su aldığını ve tedbir amaçlı bölgeye bıraktığını bildirdi.

Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat, helikopterin bu soğutma çalışmasının ardından Türkiye’ye döndüğünü belirtti.

Türk Ajansı Kıbrıs’a Kalkanlı’daki yangında son durumla ilgili değerlendirmede bulunan Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat, havadan ve karadan müdahale edilen yangının 450 hektarda etkili olduğunu kaydetti.

Fırat, yangına Türkiye’den bir helikopterle bir uçağın, Birleşmiş Milletler’den de iki helikopterin havadan müdahale ettiğini anımsattı.

Yananın doğal bir orman olduğunu, bu nedenle zarar gören ağaç sayısının önümüzdeki günlerdeki çalışmalarla belirleneceğini söyleyen Fırat, yangından 80 yıllık ağaçların da fidanların da etkilendiğini aktardı.

Fırat, yanan bölgede genellikle çam, zeytin ve harnup ağaçları bulunduğunu kaydetti.

Halkı yangınlar konusunda duyarlı olmaya çağıran Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat, “Meteorolojik şartlar tutuşmaya elverişli, ateş yakılarak piknik yapılmasın” uyarısında bulundu.

Fırat, orman yangınlarında “Alo 177” ihbar hattına ulaşılmasını isteyerek, çevreye izmarit ve çam şişe atılmaması konusunda da uyardı.

Altay Fırat, “Amacımız yanan yerleri erken zamanda yeşile döndürmek” dedi.

Fotoğraf: Ayşe Güler