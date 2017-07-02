Kalkanlı'daki yangın kontrol altına alındı, 2 bin dönüm kül oldu

Kalkanlı ve Tepebaşı arasında kızıl çam ağaçlarının yoğun olduğu 2 bin dönüme yakın ormanlık arazi yandı

İngiliz üslerinden 2 yangın helikopterli, Isparta’dan itfaiye uçağı ve Hatay’dan yangın helikopterinin katıldığı yangın söndürme çalışmalarına rağmen alevler Kılıçarslan’a kadar ulaştı. Yangın yerleşim birimlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da ciddi bir yaralanma olmadı.

Öğle saatlerinde başlayan ve 6 saati aşkın bir süre boyunca süren yangın yüzlerce ağacı kül etti. Soğutma çalışmalarının sabaha kadar süreceği bilrdirildi.

TURİZM BAKANI ATAOĞLU: YÜKSEK GERİLİM HATLARI NEDEN OLDU

Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu yangının çıkış nedeninin henüz net olarak belirlenmediğini ancak yüksek gerlim hatlarının bulunduğu noktadan çıkmış olabileceğini kaydetti. Ataoğlu, İngiliz üslerinden 2, Türkiye’den de 1 helikopter ve uçağın gelerek yangına müdahale ettiğini ve yangının önüne geçildiğini belirtti.

Ataoğlu yangının olduğu bölgede çam ve selvi türü ağaçların bulunduğunu ortalama 2 bin dönüm civarında arazinin yangından etkilendiğini ifade etti.

Helikopter kiralama olayına da değinen Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu şöyle konuştu:” Türkiye ile yapılan protokol anlaşması çerçevesinde hem uçak hem de helikopter gönderdiler, Türkiye’den buradaki yangına müdahale süresi ile burada konuşlandırılan bir helikopterin müdahale etmesi arasındaki zaman farkı 5 – 6 dakika bu yüzden helikopter kiralama olayanı düşünmedik.”

CUMHURBAŞKANI BİLGİ ALDI

Crans-Montan’da bulunan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat’ı arayarak durum hakkında bilgi aldı.

Güzelyurt Kaymakamı Tevfik Direnç başkanlığında yangınla ilgili kriz masası oluşturulurken, Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, İçişleri Bakanlığı yetkilileri, Güzelyurt Belediye Başakanı Mahmut Özçınar ile İtfaiye ve Orman dairesi müdürleri de yangın alanında çalışmaları yerinde inceledi.

HABER KIBRIS