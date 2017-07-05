Kalp Hastaları Gebe Kalmadan Önce Bunları Bilmeli

Gebelik dönemi, kalp hastalıklarında oldukça hassas bir dönem. Daha önce belirti vermeyen birçok kalp hastalığı bu dönemde şikayetlerin oluşmasına yol açıyor. Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Tuğba Kemaloğlu Öz, bu durumun hastalığın fark edilmesini sağladığını, ancak tedaviyi zorlaştırdığını kaydederek gebe kalmayı düşünenlere önemli uyarılarda bulundu.

Gebeliğin doğasında olan çabuk yorulma, nefes darlığı, nabız sayısında artış, bacaklarda şişlik, yürüyüş mesafesinde kısalma gibi durumlar, kalp hastalıklarının yol açtığı şikayetlerle sıkça karıştırılarak gebeleri endişelendiriyor. Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Tuğba Kemaloğlu Öz, özellikle gebeliğin ilk üç aylık döneminden itibaren bebeğin beslenmesi için kalbin iş yükü, vücuttaki kan miktarı ve nabız sayısının arttığını belirterek, kritik noktanın doğal olanla anormal olanı birbirinden dikkatli bir şekilde ayırmak olduğunu söyledi. Dr. Öz, bu durumun sadece annenin değil, bebeğin de sağlığını etkilediği için iki kat öneme sahip olduğunu ifade ederek, gebe kalmadan önce dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı;

1. Bilinen kalp hastalığı olanlar, mutlaka bir kalp uzmanına danışmalı ve gebe kalmasının uygun olup olmayacağını öğrenmelidir.

2. Tedavi gerektiren bir durum varsa ve mümkünse gebelik öncesi tedavi tamamlanmalıdır.

3. Gebe kalmaya karar verildikten sonra sigara, alkol ve uyuşturucu maddeden uzak durulmalıdır.

4. Başka bir hastalık nedeniyle kullanılan herhangi bir ilaç mevcutsa doktora danışılmalıdır.

5. Aşağıdaki hastalıkları olan hastaların hamile kalması kesinlikle önerilmez;

Akciğere kan taşıyan damarda basınç artışı,

Ciddi şikayete neden olan kalp yetmezliği,

Geçirilmiş ve sekel bırakmış gebeliğe bağlı kalp yetmezliği

Ciddi mitral ya da aort darlığı

Aort damarının aşırı geniş olması

Aort damarında ciddi darlık olması

6. Aşağıdaki hastalıkları olan kadın hastaların hamile kalması çok risklidir ve yakın takip gerektirir;

Mekanik kalp kapağı

Kompleks doğumsal kalp hastalıkları

Aort damarında genişlik

Bu hastalıkların varlığında sık kontrollerle yakın doktor takibi anne ve bebek sağlığı açısından son derece önemlidir.

KALP KAPAĞINDA KAÇAK OLANLAR OLUMLU ETKİLENEBİLİR

Kalbinde kanlanmayı bozmayacak büyüklükte delik olanlar takip altında hamile kalabilirler. Bununla birlikte kapaklarında kaçak/yetmezlik olanlar, darlık olanlara göre bir nebze de olsa daha şanslıdırlar. Gebelikte meydana gelen değişiklikler bu hastaları olumlu yönde etkilemektedir. Kapak tamiri yapılan, kapaklarındaki sorunlar giderilmiş olan, hayati ritim bozukluğu olmayan hastaların tedavi ve takip altında hamilelikleri gerçekleşebilir.

HİPERTANSİYON HASTALARI DİKKAT

Gebelik dönemindeki diğer bir önemli hastalık da hipertansiyondur. Hamile kalmayı planlayan hipertansiyon hastalarına diyet önerileri ve ilaç değişikliği ya da düzenlemesi yapılmalıdır. Özellikle bazı tansiyon ilaçları ve kan sulandırıcılar bebekte hastalıklara yol açabilir. Bu nedenle gebelik kararı verilir verilmez doktora tüm ilaçların riski danışılmalıdır.

TOMOGRAFİ VE RÖNTGENDEN KAÇININ

Gebelik döneminde ekokardiyografi testi güvenle yapılabilir, bebeğe herhangi bir zararı yoktur. Ancak radyasyon maruziyetine neden olan bilgisayarlı tomografi, röntgen gibi tetkikler çok gerekmedikçe uygulanmamalıdır.

DOĞUMUN ŞEKLİNE DOKTOR KARAR VERMELİ

Kalp hastalarının çoğunda normal doğum uygundur, ancak kalp dışı nedenlerle kadın doğum uzmanı tarafından sezaryen öneriliyorsa; aort damarında ciddi genişleme, ciddi kalp yetmezliği, akciğere giden damarda ciddi basınç artışı ya da kan sulandırıcı alırken erken doğum riski olması halinde sezaryen uygulanmalıdır. Gebelik döneminde fazla tedavi de, yetersiz tedavi de zararlı olabilir, bu yüzden doğru zamanda doğru müdahaleler hem anne hem bebek için hayati önem taşır.