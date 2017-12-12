Kalp krizi hangi belirtilerle sinyal veriyor?

Göğüste ağrı ve bu ağrının vücudun başka yerlerine yayılması, kalp krizinin en çok bilinen belirtileri arasında.



Kalp Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sabri Demircan, “Bu ağrı genellikle çeneye, omza, sırta ve özellikle kolun iç kesimlerine vurabilir, bu sol kol da olabilir sağ kol da olabilir” dedi.



GÖĞÜS AĞRISINDAN BAŞKA HANGİ BELİRTİLER UYARICI OLMALI?



Kalp sağlığının bozulduğunu gösteren başka şikayetlerin de olabildiğini aktaran Dr. Demircan, bazı kalp krizi türlerinin ise sadece karın ağrısıyla belirti verebildiğini söyledi.



KİMLER RİSK GRUBUNDA?



Özellikle de 40 yaş üzerindeki erkeklerin daha riskli grupta olduğunu belirten Demircan, “Hastalar bunu farklı şekillerde söyleyebilirler, ‘göğsümde baskı oluyor’ diyebilirler veya ‘ağrı, yanma, göğsüme bir şey oturmuş gibi’ diyebilirler. Kriz esnasında nefes darlığı, nefes açlığı, nefesin yetmemesi söz konusu olabilir çoğu hastada bu nefes darlığı ağrıya eşlik eder. Bir erkek; özellikle 40’lı yaşlardan sonra, hele hele sigara içiyorsa, diyabet ve tansiyon hastalığı varsa, genetik bir kalp-damar hastalığı veya kolesterol sorunu varsa yüksek risk faktörü taşımaktadır” dedi.



BAZI TESTLER KALP KRİZİNİ GÖSTEREMEYEBİLİR



Hastaneye giden kişinin doktorla diyaloğunun çok önemli olduğunu vurgulayan Uzman, “İyi konuşup hastalarla anlaşılabilirse, bazen sadece konuşmayla bile kalp krizi ya da kalp damar hastalığına ait göğüs ağrısı anlaşılabilir” ifadesini kullandı.



Kalp krizini bazı testlerin göstermeyebileceğini belirten Uzman bu konuda da uyardı:



“İlk başvuru yapılmış bir insanda bu her zaman EKG ile ortaya çıkmayabilir veya yüksek duyarlıklı testler kullanılmazsa kan enzimleri doğru çıkmayabilir ve hastanın krizini yansıtmayabilir. Burada güncel kullanıma giren yüksek duyarlılıklı kan testleri tanıyı koydurmada işimizi kolaylaştırmakla birlikte maalesef halen birçok olgu akut koroner sendrom olduğu halde eve gönderilmekte, bunların bazılarında da vahim sonuçlarla karşılaşılmaktadır.”