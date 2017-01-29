HABER KIBRIS

Kalp krizini engelliyor!

29/01/2017

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Kalp krizini engelliyor!
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Pek çok kişinin hayatına mal olan kalp hastalıkları günümüzde oldukça yaygın. Ancak sağlıklı bir diyetle kalbinizi koruyabilirsiniz. İşte kalp krizini önleyen besinler...

Yağlı balıklar

Somon, uskumru, mezgit gibi yağlı balıklar ritim bozukluğu ve damar tıkanıklığını önlemeye yardımcı oluyor. Haftada 2-3 gün bu balıkları tüketmelisiniz.

Nar

Antioksidan içerir, tansiyonu düşürür, kan dolaşımını düzenler ve hemoglobin seviyesini arttırır.

Tarçın

Kalp ve damar hastalıklarıyla savaşır. Metabolizmayı hızlandırır ve kilo vermeye yardımcı olur.

Sarımsak

Damarları açar, tansiyonu düşürür, damarların daralmasını engeller, aterosklerotik plakların ortaya çıkmasını önler.

 

Saf sızma zeytinyağı

Günde sadece birkaç kaşık zeytinyağı kötü kolesterolü azaltır, kan şekerini dengeler.

Avokado

Kötü kolesterolü azaltır ve damarları temizlemeye yardımcı olur. Sağlıklı yağlar içerir.Pek çok kişinin hayatına mal olan kalp hastalıkları günümüzde oldukça yaygın. Ancak sağlıklı bir diyetle kalbinizi koruyabilirsiniz. İşte kalp krizini önleyen besinler...



TAGS: kalp krizi, sağlık, haber, kıbrıs
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