Kalp krizini engelliyor!
29/01/2017
Pek çok kişinin hayatına mal olan kalp hastalıkları günümüzde oldukça yaygın. Ancak sağlıklı bir diyetle kalbinizi koruyabilirsiniz. İşte kalp krizini önleyen besinler...
Yağlı balıklar
Somon, uskumru, mezgit gibi yağlı balıklar ritim bozukluğu ve damar tıkanıklığını önlemeye yardımcı oluyor. Haftada 2-3 gün bu balıkları tüketmelisiniz.
Nar
Antioksidan içerir, tansiyonu düşürür, kan dolaşımını düzenler ve hemoglobin seviyesini arttırır.
Tarçın
Kalp ve damar hastalıklarıyla savaşır. Metabolizmayı hızlandırır ve kilo vermeye yardımcı olur.
Sarımsak
Damarları açar, tansiyonu düşürür, damarların daralmasını engeller, aterosklerotik plakların ortaya çıkmasını önler.
Saf sızma zeytinyağı
Günde sadece birkaç kaşık zeytinyağı kötü kolesterolü azaltır, kan şekerini dengeler.
Avokado
Kötü kolesterolü azaltır ve damarları temizlemeye yardımcı olur. Sağlıklı yağlar içerir.Pek çok kişinin hayatına mal olan kalp hastalıkları günümüzde oldukça yaygın. Ancak sağlıklı bir diyetle kalbinizi koruyabilirsiniz. İşte kalp krizini önleyen besinler...