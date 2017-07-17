Kalp sağlığı için kavun yiyin!

Kavun hem zengin potasyum içeriği hem de yüksek su oranı sayesinde böbreklerdeki toksik öğelerin temizlenmesine ciddi katkısı olan bir meyvedir. Yapısındaki yoğun potasyum aynı zamanda kandaki ürik asit konsantrasyonunun düşmesini sağlayarak, böbreklerde kalsiyum birikimi ve buna bağlı böbrek hasarlarını da engellemektedir.



TANSİYONUN DENGELENMESİNDE ROL OYNUYOR

Suyundaki zengin potasyum ve magnezyum içeriği kan basıncının direkt düşmesinde etkin rol oynarken; yapısındaki renk verici karotenoidler, damarları daha da güçlendirerek kan basıncının dengelemesine yardımcı olmaktadırlar.

KALP SAĞLIĞININ KORUNMASINDA ETKİLİ

Kavun vücut sıcaklığını ve kan basıncını düşürerek kalp krizi ve inme riskini azaltmaktadır. Sıcaklıkların çoğunlukla yüksek seyrettiği tropikal bölgelerde özellikle kalp krizi riskinin fazla olduğu öğle ve sonrası saatlerde kişilerin kendini kavun ve benzeri meyveleri çok tüketerek korudukları görülmüştür. İçerisinde ağırlıklı olarak bulunan karotenoid olan likopen sayesinde ise kavun özellikle kardiyak fonksiyonların düzelmesinde etkilidir. Ayrıca yine yapısındaki Beta karoten sayesinde ciddi anti oksidan ve anti-aging etkileri ile de özellikle yaşa bağlı yaşanan kardiyak sorunlarla mücadelede ciddi bir savunma kalkanı oluşturmaktadır. Kavun suyu ise hem düşük enerjisi, hem yükse C vitamini, potasyum ve karotenoid içeriği ile kalp krizi riskini azaltarak kolesterol değerlerinin düşürülmesinde de etkinlik göstermektedir.



HARİKA BİR DİYABET KONTROL AJANI

Sürekli düşük kalorili ve şekersiz bir beslenme programı ile beslenmek zorunda olan diyabet hastaları için kavun diyetlerini renklendirecek harika bir alternatiftir. Tatlı olmasının yanında düşük kalorisi ve çoğunluğunun sudan oluşmasının yanında yine yapısındaki magnezyum ve potasyum sayesinde vücut insülin salınımını dolayısıyla da plazma şeker düzeylerini düzenlemektedir. Yine içerisinde bulunan arjinin isimli bir amino asit sayesinde insülinin şeker üzerindeki etkisini arttırmaktadır. Diyabet hastaları kavunu sadece meyve değil salatalar da yada garnitür olarak yemeklerinin yanında yiyerek her zaman şikayetçi oldukları açlık duygusundan kurtulabilirler.



GÖZ SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Gözlerde yaşa bağılı veya olmayan glukom, göz kuruması, sinir uçları hasarı gibi hastalıklar kavunun içeriğindeki beta karoten, C vitamini, lutein ve Ksantin sayesinde hem geciktirilebilecek hem de bu çok güçlü antioksidanlar sayesinde göz doku dejenerasyonlarından korunacaktır. Kısacası kavun bir gözün ihtiyacı olan her şeye sahip olan ender meyvelerden biridir.

DİĞER FAYDALARI Yapılan araştırmalar likopenin özellikle prostat kanserinin oluşumu, gelişimi ve tedavisinde olumlu yönde çok etkisi olduğunu ortaya çıkarmıştır. Kavun aynı zamanda içeriğindeki çeşitli fitobesinler nedeniyle üreme organları, salgı organları ve birçok sitem üzerinde olumlu etkilere sahip bir tat bombası olarak yazın sofralarımıza armağanıdır.