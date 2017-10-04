Kamera görüntüleri inceleniyor

Kardeşinin arabasına yanıcı madde dökerek ateşe vermekle suçlanan Cem Derviş Doğu dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme Doğu’nun iki gün tutuklu kalmasına karar verdi.

Havadis/Devrim DEMİR

Uyuşturucu suçundan birçok sabıkası bulunan ve kısa bir süre cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen Cem Derviş Doğu, bu kez “Kasti hasar” suçundan tutuklandı.

Arası açık olan kardeşi Gürel Erecer’e ait park halindeki KS 589 plakalı salon aracın üzerine yanıcı madde dökerek ateşe veren Doğu, önceki gün sabah saatlerinde tespit edilerek mahkeme emri ile tutuklandı.

Doğu, dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Araç küle döndü

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis çavuşu Ahmet Kavan, zanlı Cem Derviş Doğu’nun “Kasti hasar” suçundan tutuklandığını anlattı.

Polis çavuşu Ahmet Kavan, 2 Ekim tarihinde saat 4.30 sıralarında Lefkoşa’da, Büyük Reşit Sokak üzerinde park halinde bulunan kardeşi Gürel Erecer’e ait KS 589 plakalı salon araç üzerine muhtemelen yanıcı madde döküp ateşe vermek suretiyle kasti hasara uğrattığını belirtti.

Polis, çıkan yangın sonucunda KS 589 plakalı aracın tamamen yanarak zarar gördüğünü, aracın yanında park haline bulunan GC 264 plakalı araç ise kısmen yanarak zarar gördüğünü kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini ve bölgede emare olarak alınan kamera görüntülerinin incelenmesinin henüz tamamlanmadığını kaydeden Kavan, Doğu’nun soruşturma maksatlı 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.