'Kamera şakası sandık' cinayeti

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’daki havaalanında uçağa binmek için beklerken iki kadın tarafından suratına bastırılan zehirli bir bez parçasıyla öldürülen Kuzey Kore lideri Kim Jon-un’un üvey kardeşi Kim Jong-nam’ın katil zanlıları ilk kez mahkemeye çıktı.

13 Şubat’ta gerçekleşen olaydan 8 ay sonra Malezya’nın Shah Alam kentinde yapılan duruşmada Vietnamlı Doan Thi Huong (29) ve Endonezyalı Siti Aisyah (25) yakalandıkları zaman verdikleri ifadeye bağlı kalarak bunun bir kamera şakası olduğunu düşündüklerini söyledi.

Kadınlar, şaka sandıkları eylemi gerçekleştirmeleri için kendilerine para ödendiğini anlatmıştı. Suçlu bulunmaları halinde, zanlıların idam cezasına çarptırılması bekleniyor.

Malezyalı yetkililer, ajan olduklarını düşündükleri 4 Kuzey Korelinin olay sonrası Malezya’dan ayrıldığını tespit etmişti. Malezya polisi, Kim’in Birleşmiş Milletler’in kitle imha silahı sınıfında tanımladığı VX Sinir Gazı yüzünden hayatını kaybettiğini açıklamıştı.