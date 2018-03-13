Kamran Aziz için anıt mezar

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği merhum besteci Kamran Aziz’in anıt mezarının yapılmamış olmasının Birlik Başkanı Ahmet Benli ve Belediyeler Birliği tarafından üzüntü ile izlendiğini belirtti.

Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Köle, yaptığı yazılı açıklamada, Belediyeler Birliği’nin Kamran Aziz’in anıt mezarının yapılmasını üstlenmeye hazır olduğunu ve bu yönde merhumun ailesi ve ilgili sivil toplum örgütleriyle de görüşerek iş birliği içerisinde hareket edebileceğini bildirdi.