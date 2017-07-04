Kamu çalışanlarına müjde

Devlet Planlama Örgütü bir önceki aya göre Haziran ayı hayat pahalılığı değişim oranını %0.68 olarak tespit etti, 6 aylık HP oranı ise %7.68 oldu.

Hayat Pahalılığı Oranı’nın belirlenmesi ile kamu çalışanlarının dört gözle beklediği brüt maaş artışı da %7.68 oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde memur maaşlarına brüt %2.33 oranında zam yapılmıştı. Devlet Planlama Örgütü (DPÖ), bir önceki aya göre Haziran ayı hayat pahalılığı değişim oranını %0.68 olarak tespit etti, 6 aylık HP oranı ise %7.68 oldu. Böylelikle Temmuz ayı kamu maaşlarına yansıtılacak BRÜT artış da % 7.68 olarak belirlendi. 2017 Haziran ayı enasyon oranında bir önceki yılın Aralık ayına göre %7.68 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %15.02 değişim gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde memur maaşlarına brüt %2.33 oranında zam yapılmıştı.