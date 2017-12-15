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Kamu Sağlık Çalışanları Yasa Tasarısı Komitede Onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik)Yasa Tasarısı’nı oybirliğiyle onayladı.

15/12/2017

Kamu Sağlık Çalışanları Yasa Tasarısı Komitede Onaylandı
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Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, UBP Milletvekili Ersin Tatar başkanlığında CTP milletvekilleri Birikim Özgür, Biray Hamzaoğluları  ve Hüseyin Erçal’ın katılımıyla yapılan toplantıda Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Personel Dairesi, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi ve TIP-İŞ yetkilileri de davetli olarak yer aldı.
 
Açıklamaya göre Yasa Tasarısı, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası veya Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında bulunan hekimlerin, kendi tercihlerine bağlı olarak 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerin Düzenlenmesi Yasası kapsamına geçmelerine olanak sağlamak amacıyla hazırlandı.



TAGS: Sağlık Çalışanları, Kamu Sağlık Çalışanları Yasa Tasarısı
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