Kamudaki binlerce geçici personel için flaş gelişme

Kamudaki bin 38 geçici personelin kadrolanması için yasa önerisi hazırlayan Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), öneriyi Başbakanlığa sundu.

Memur-Sen’de bugün konuyla ilgili basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında Memur-Sen Başkanı Kağan Mındıkoğlu, sendika yetkilileri ve Memur-Sen Avukatı Hasan Yücelen hazır bulundu.

Memur-Sen Başkanı Kağan Mındıkoğlu, kamuda çalışan bin 38 geçici personelle ilgili “Geçici Personelin Kadrolanması (Özel Kurallar) adını taşıyan bir yasa önerisi hazırlandıklarını ve bunu geçtiğimiz gün Müsteşar Olgun Amcaoğlu aracılığıyla Başbakanlığa teslim ettiklerini açıkladı.

Başbakan Hüseyin Özgürgün’e de bu konudaki taleplerini ilettiklerini anımsatan Mındıkoğlu, “Öneriyle ilgili süreç başladı. Önerinin Cumhuriyet Meclisine gidip yasallaşması için hiçbir mücadeleden kaçınmayacağız. Eylemse eylem, grevse grev, bu insanlar kadro alana kadar bize durmak yok” dedi.

Kamudaki bazı sendikaların bu öneriye ‘Anayasaya aykırıdır” diyerek karşı çıktığını belirten Kağan Mındıkoğlu, “Kamuda yetkili olduğunu söyleyen sendikalar tarafından eleştirildik, geçici personelin kadrolanamayacağı, bunun Anayasaya aykırı olduğu söylendi. Bir haftadan beri, KTAMS, Kamu-Sen, Hak-Sen, yani hemen hemen kamudaki tüm sendikalar öneriyi sahiplenmeye yöneldi” açıklamasında bulundu.

Mındıkoğlu, “Geldiğimiz aşamada yaptıklarımızın, savunduklarımızın ne kadar doğru olduğunu gördük” dedi.

Sendikaların daha önce “İstihdam ve Atamalar İşe Göre Değil, Kişiye Göre Yapılıyor”, “Kurultay İstihdamı Kamuoyunun Vicdanında Mahkum Oldu” şeklinde gazetelere yansıyan açıklamalarından kesitler okuyan Memur-Sen Başkanı, basın toplantısını düzenlemedeki asıl amaçlarının kamudaki bu sendikalara seslenmek olduğunu söyledi.

Memur-Sen Başkanı Mındıkoğlu, “Dün bizi suçlayanlar, bugün ‘geçici memurların kadrolanmasıyla ilgili çalışmamız var, sizinle paylaşmak istiyoruz’ diyerek üyelerine mesaj atıyor. Herkes yol haritası belirleye dursun, bunların hepsi yalan, gerçek olan bizim hazırladığımız öneri” dedi.

Kapılarını, bu öneriye katkı koymak isteyen herkese açık tuttuklarını söyleyen Mındıkoğlu, “Kamuda geçici olarak çalışan personelin kadrolanması benim yararıma değil, ülkenin yararınadır. Bu ülkede taş taş üzerine konulmadığını, ülke çalışanı için bir şey yapılmadığını söyleyenler, bir şey yapmaya kalkanın üzerine çökmesinler” ifadesine yer verdi.

CTP- DP hükümeti döneminde “CTP’nin geçici personel işten durdurulmasını gündeme getirdiğini” ve o dönemde Memur-Sen’in sokakta olduğunu, eylem yaptığını ifade eden Mındıkoğlu, “Demek ki biz doğru yaptık, yanlışta olanları da doğruya çektik. Bu kamunun kanayan yarası” dedi.

Yasanın siyasi görüş farkı gözetmeksizin, kamudaki tüm geçici personeli kapsayacağını da dile getiren Kağan Mındıkoğlu, “Öneri kamunun verimli ve düzenli çalışmasını sağlayacak” ifadesine yer verdi.

“BU İNSANLAR KADRO ALANA KADAR BİZE DURMAK YOK”

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu’na (Hür-İş) bağlı Memur-Sen olarak önerinin Cumhuriyet Meclisine gidip yasallaşması için hiçbir mücadeleden kaçınmayacaklarını vurgulayan Mındıkoğlu, “Eylemse eylem, grevse grev bu insanlar kadro alana kadar bize durmak yok” dedi.

Geçici personelin kamudaki çalışma alanları konusunda da açıklama yapan Kağan Mındıkoğlu, “Bu personelin yüzde 90’ı veznelerde çalıştırılıyor. Veznede açık çıkınca bu insanlardan alınıyor ama ay sonu gelince bu insanlara Kamu Çalışanları Yasası’na aykırıdır diye kasa tahsilatı ödenmiyor. Baktığınızda bu personelin buralarda çalıştırılması da yasak” şeklinde konuştu.

YÜCELEN: “GEÇİCİ MEMURLARIN YASAL STATÜYLE KAVUŞTURULARAK KADROLANMASI, GÜVENCE ALTINA ALINMALARI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Öte yandan basın toplantısında söz alan Memur-Sen Avukatı Hasan Yücelen, “Yasal statüsü olmayan geçici memurların yasal statüyle kavuşturularak kadrolanması, güvence altına alınmaları için çalışıyoruz” dedi.

Kamudaki bin 38 geçici personelin yasal zeminden uzak çalıştırıldığını dile getiren Yücelen, hazırladıkları önerinin daha önce emsalleri olduğunu ve bunun halk arasında “torba yasa” olarak da bilindiğini söyledi.

Yücelen, “Yeni yıl öncesinde hazırlayacağımızı duyurduğumuz öneriyi Başbakanlığa teslim ettik, ilk etapta öneri ilgili dairelerde istişare edilecek. Önümüzdeki hafta Müsteşar Olgun Amcaoğlu ile değerlendirme yapacağız. Devlet kadrolarının belirlenmesi gerek, izlenecek usulle ilgili çalışma yapılacak, teknik çalışmalar da söz konusu olacak. Kuvvetle muhtemel Meclis’te bizim de yer alacağımız bir komite oluşturulacak. Önerinin Şubat ayında ya da Mart başında yasallaşmasını bekliyoruz.

Başka sendikaların öneri hazırlaması söz konusu değil” şeklinde konuştu.















Kamu Görevlileri Yasası’nda 2014’te değişiklik yapıldığını ve yasadan “geçici memurluk” statüsü kaldırıldığını anımsatan Yücelen, “Bin 38 geçici memurun Kamu Görevlileri Yasası’nda yeri yok. Hazırladığımız öneriye göre, bu düzenleme 31 Aralık 2016 tarihine kadar görevde olan geçici personeli kapsayacak ve çalışanlar 1 Haziran 2017’ye kadar kadrolanacak” dedi.

Hasan Yücelen, Memur-Sen’in bu konudaki girişiminin çalışanların üzerinde olumlu etki yarattığını da sözlerine ekledi.