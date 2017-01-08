Kamu-Sen`den Zamlara Tepki

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu, soğuk havada halkın en temel ihtiyaçları arasında yer alan tüpgaz, elektrik ve akaryakıta okkalı zamlar yapıldığını belirterek bunu eleştirdi ve hükümetin zam kararlarını geri almasını istedi.

Yazılı açıklamasında dövizin düştüğü dönemlerde indirime gidilmezken yükseldiği anda peşi sıra zamların geldiğini kaydeden Kıdrışlıoğlu, “Bu ülkede asgari ücretin de altında parayla yaşayan dar gelirli vatandaşlar da bulunmaktadır ve bu insanların nasıl ısınacağı, sağlıklı bir şekilde nasıl besleneceği ise muammadır” ifadelerine yer verdi.

Hükümetin zamlarla özellikle kırsal kesimlerde yaşayanları, bununla birlikte asgari ücretliyi ve şöminesi olanları odun kullanmaya yönelttiğini; bunun da zaten orman fakiri olan ülkede kaçak ağaç kesimlerine daha da önemlisi hava kirliliğine sebep olduğunu belirten Kamu-Sen Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu, halkın alım gücünün düştüğünü döviz ve asgari ücretten rakamlara vererek anlattı.

Kıdrışlıoğlu açıklamasında hükümete şu çağrıyı da yaptı:

“Dövize endeksli artış yapan hükümet, maaşların döviz karşısında erimesine rağmen, temel ihtiyaçlarda dövizi baz alarak artış yapmasına rağmen maaşlara gelince hayat pahalılığı artışında aynı yöntemi kullanmamaktadır. Hükümeti, ‘dövizde düşüş olduğunda petrol ve elektrikte indirime gitmeyerek sabit tuttuğu gibi’ maaşları da ‘sabit’ tutmaya, ’dövizde artış gerçekleştiğinde ise petrol ve elektrikte olduğu gibi maaşlara da "zam" yapmaya ve "halkın cebinden elini çekmeye’ davet ediyoruz.

Maaş artışına aylarca karar veremeyen hükümetin, zamlara hızlıca karar vermesi takdir edilecek bir durum değildir. Ancak takdir görmek isterlerse bu soğuk kış aylarında yapılan zamları geri çekmek en doğru karar olacaktır.”