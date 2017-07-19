Kamyonetin altında kalan 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Havadis Gazetesi'nden Devrim Demir'in haberine göre, Gönyelide dün öğle saatlerinde bisiklet sürerken kavşakta durmadan sokağa giren 9 yaşındaki Ahmet Kesnik, kamyon aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Kesnik, önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne, ardından Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altında alındı.

Kazanın ardından araç sürücüsü Faik Amcaoğlu tutuklanırken, bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Kesnik için kritik 24 saat

Edinilen bilgide, kaza dün öğle saatlerinde Gönyelide meydana geldi.

Şht. Hatem Nine Sokak boyunca bisikleti ile batı istikametine doğru seyreden ve kavşağa geldiği zaman durmadan Şht. Yusuf Hacı Sokağı’na giriş yapan Ahmet Kesnik’e Şht. Yusuf Hacı Sokak üzerinde güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyreden Faik Amcaoğlu yönetimindeki GN 208 plakalı kamyon araç ile çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan Ahmet Kesnik kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardımın ardından Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altında alındı.

Kesnik’in beyin kanaması geçirdiği, durumunun kritik olduğu öğrenildi.