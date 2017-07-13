HABER KIBRIS

Kan bağış etkinliği düzenlenecek

13/07/2017

Kan bağış etkinliği düzenlenecek
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Vatanseverler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (VDYD) Thalassaemia hastalarının kan ihtiyacını karşılamaya yönelik ikinci kez kan bağış etkinliği düzenleyeceğini açıkladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, VDYD’nin Girne şubesinin faaliyete başlaması nedeniyle gerçekleştireceği etkinlik, 15 Temmuz Cumartesi günü 17:00-19:00 saatleri arasında Baldöken Oto Parkı’nda yer alacak.

Dernek, etkinliğe Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ile dernek üyelerinin katılacağını açıkladı.



TAGS: Kan bağışı
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